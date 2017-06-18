У Тернополі відбувся автопробіг на “євробляхах”. ВІДЕО

18/06/2017 Розмір тексту:

На автопробіг на підтримку законопроектів, які дозволять українцям купувати автомобілі у Європі за доступними цінами зібралися понад 30 авто «на євробляхах» в суботу, 17 червня. До них приєднувались авто і на українських номерах.

Учасники автопробігу вимагатимуть, щоб розмитнення авто в Україні було як у Європі, зокрема ухвалення нового законодавства про правила розмитнення уживаних автомобілів, повідомляє “20 хвилин“.

Стартували активісти від «Маяка». Маршрут пролягав коло Педагогічного, вулиця Руська, проспект Степана Бандери, Подоляни, і попри готель Тернопіль до відправної точки.

Щоправда, патрульні не регулювали рух автоколони, хоча активісти і повідомляли про акцію.

Організаторами є ГО “Авто Євро Сила”. Подібні акції вже відбулися в Івано-Франківську, Чернігові та Хмельницькому.