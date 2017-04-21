У Тернополі відбулися змагання з найблагороднішого виду спорту

21/04/2017 Розмір тексту:

У Тернополі триває міжрегіональний чемпіонат з фехтування. Понад 70 юних спортсменів змагаються на шпагах. З тернопільськими фехтувальниками конкурують спортсмени зі Львова та Хмельницького.

Фехтування на шпагах – це найбільш благородний вид змагань, – кажуть спортсмени. Оскільки тут неможливий травматизм. Перемагає найспритніший борець з найшвидшою реакцією. Також у цьому виді змагань необхідна добре розвинена інтуїція.

«У цьому виді спорту треба наперед прораховувати свої дії і робити це необхідно дуже швидко. Таким чином тренується інтуїція, швидкість і реакція. Наразі фехтування у Тернополі – це пріоритетний вид спорту, ми намагаємося все роботи для його розвитку, популяризуємо серед дітей. Насправді останнім часом фехтуванням діти дуже зацікавилися, це радує. Радує також, що до нас приїхали спортсмени з сусідніх регіонів. Вони змагаються разом з нашими, всі команди є досить сильними і підготовленими», – каже начальник управління фізичної культури та спорту ОДА Віктор Мацикур.

Упродовж трьох днів кожна з команд змагатиметься за перемогу.

Софія Романська