У Тернополі відбулися всеукраїнські велоперегони. ФОТО
До двохсот юних спортсменів з двадцяти областей України взяли участь у Всеукраїнських велосипедних перегонах пам’яті майстра спорту Володимира Філіпенка. Такі змагання у Тернополі проводять щороку. За результатами перегонів обирають спортсменів до збірної України з велоспорту.
Цього року до змагань приєдналося лише дев’ять велосипедистів з Тернопільської області, інші учасники – гості з різних регіонів України.
«Дуже приємно, що ці змагання відбуваються в нас, на Тернопільщині. Це дає нам змогу розвивати в себе велосипедний спорт. Також цими змаганнями ми вшановуємо пам’ять нашого майстра велоспорту Володимира Філіпенка. У змаганнях беруть участь і хлопці, і дівчата. Вони упродовж трьох днів змагалися в індивідуальній і груповій гонках. Цього року нашому наймолодшому учаснику – 11 років», – розповідає головний суддя змагань Володимир Набойщиков.
Уже відомі результати змагань. Серед юнаків першість здобув спортсмен із Чернігова – Андрій Пуномар, Серед дівчат перемогла киянка Тетяна Ященко. Ці спортсмени отримали шанс увійти до збірної України з велосипедного спорту.
Софія Романська
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