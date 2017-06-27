У Тернополі відбулися урочистості з нагоди Дня Конституції. ФОТО

27/06/2017 Розмір тексту:

Тернопіль приєднався до загальнонаціонального святкування Дня Конституції. З нагоди свята на Театральному Майдані Тернополя зібралися жителі міста, представники влади, духовенство. Згадували, як відбувалося ухвалення Конституції, а також розповідали про значення цього документа для нашої держави.

Історики розповідають: конституційний процес в Україні має складну багатовікову історію. Проте суттєві зрушення в цьому напрямку відбулися саме у 20-му столітті.

«Конституція – основний закон держави. Тому день її прийняття – це свято для всіх громадян. Конституційний процес набув розвитку в роки визвольних змагань України в 1917-1921 роках. Також має значення вперше опублікований україномовний оригінал Конституції Пилипа Орлика з його автографом та печаткою війська Запорізького. Також мають вагоме значення проекти Конституцій Української Народної Республіки, Гетьманської Держави та Директорії. Весь цей складний Конституційний процес завершився успішно, була прийнята Конституція України, і ми маємо сьогодні свято державного значення», – відзначає історик Оксана Сулима.

В урочистостях на Театральному майдані взяли участь діти, а також чимало молоді. А поряд в обласному державному архіві проходила виставка, приурочена Дню Конституції. До експозиції увійшли документи, що дають можливість простежити розвиток Конституційного процесу Зокрема, експонується праця Володимира Трембіцького “Дванадцять українських Конституцій”, а також дослідження Анатолія Слюсаренка та Миколи Томенка “Історія української Конституції”.

Софія Романська