У Тернополі відбулося безпрецедентне свято краси і сили. ВІДЕО

19/10/2017 0
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Перший Міжнародний комерційний турнір з бодібілдингу у Тернополі зібрав найкращих спортсменів Європи – Чемпіонів Норвегії, Польщі, Естонії, Росії, Чехії, Німеччини, України.

Змагання на такому рівні у нашому місті відбулися вперше.

Організацією та проведенням заходу гості залишились задоволені, йдеться в сюжеті TV-4.

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