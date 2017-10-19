У Тернополі відбулося безпрецедентне свято краси і сили. ВІДЕО
19/10/2017 0
Розмір тексту:
Перший Міжнародний комерційний турнір з бодібілдингу у Тернополі зібрав найкращих спортсменів Європи – Чемпіонів Норвегії, Польщі, Естонії, Росії, Чехії, Німеччини, України.
Змагання на такому рівні у нашому місті відбулися вперше.
Організацією та проведенням заходу гості залишились задоволені, йдеться в сюжеті TV-4.
Додати свій коментар
- фільми в кінотеатрах України
Головні новини
Погода
Опитування
- Loading ...