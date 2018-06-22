У Тернополі відбулася акція протесту “Ні поліцейському свавіллю!”

22/06/2018 Розмір тексту:

Вчора о шістнадцятій під головним управлінням Нацполіції зібралося близько сотні громадських активістів на акцію «Ні поліцейському свавіллю!». Вимоги протестувальників стосувалися проведення у Києві 17 червня «Маршу рівності».

Акції «Ні поліцейському свавіллю!» підтримали у більшості обласних центрів України. Протестувальники вимагали звільнення керівника Патрульної поліції міста Києва, а також оприлюднення імен поліцейських, які нанесли тілесних ушкоджень учасникам контракції «Маршу рівності».

«Ми вийшли з вимогами – звільнити керівника київської патрульної поліції Юрія Зозулю. Оскільки він віддавав накази побити людей, які перебували на мирній акції протесту в Києві. Також ми хочемо, щоб оприлюднили цифру щодо фінансування премій з держбюджету поліцейським, які виїжджали на так званий марш рівності. Наступна вимога – це ідентифікувати імена, що працювали, як бандити», – наголосив голова обласного осередку “Правого сектору” у Тернопільській області Назар Сарабун.

У Тернополі на акцію протесту вийшли представники близько п’яти громадських організацій. Вони запитували в начальника головного управління Нацполіції Олександра Богомола, чи тернопільські поліцейські працювали під час «Маршу рівності» 17 червня. Олександр Богомол запевнив, що жодного з його підлеглих там не було й він сам проти цього насилля.

Софія Романська