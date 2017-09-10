У Тернополі “відбудували” зруйнований парафіяльний костел. ФОТО

10/09/2017 Розмір тексту:

Сьогодні в Тернополі офіційно відкриють макет парафіяльного костелу. Встановили його неподалік пам’ятника Соломії Крушельницької.

Працювали над проектом тернопільські краєзнавці та ентузіасти, долучились меценати, які мешкають за кордоном, пише Доба.

Нагадаємо, костел звели у 1908 році. А в 1955-му його зруйнувала радянська влада.

— Меценати проекту — звичайна тернопільська родина, яка зараз мешкає поза межами України. Заробітки звичайнi, у порiвняннi з класичними меценатами. Просто є люди, якi живуть головою, а є люди якi живуть серцем. Пан Андрій (Маслівець, — прим.авт) в 20-му віці покидає Тернопіль, то був 1998 р. Останній раз гостював у 2013 році. Список причетних осіб та новини будуть доповнені за тегом #ПарафіяльнийКостелТернопіль. Висловлюю щиро подяку усім, хто вірив та допомагав нам. Це сотні людей — від працівників ЗМІ до львівських ливарників, від старожилів, які ділилися спогадами про костел до тих, хто радив та підказував, ділився досвідом. Цей об’єкт створюється для прийдешніх поколінь на добру пам’ять про красу, яка існувала на місці тернопільського ЦУМу, — зазначив Тарас Циклиняк.

Довідка: Меценати – родина Маслівців та Дігаїв, Автор макету – Володимир Кріса, Архітектор – Борис Солонін, Живописець та скульптор – Дмитро Мулярчук, Автор ідеї, краєзнавець – Тарас Циклиняк.

Фото Наталі Турчин