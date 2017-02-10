У Тернополі відбудуться змагання із сноуборду та лижного фрістайлу

10/02/2017 Розмір тексту:

Змагання сноубордистів заплановані в обласному центрі 15-го лютого. Братимуть участь у поєдинку хлопці та дівчата від семи років, змагатимуться у трьох вікових категоріях.

Сноуборд та лижний фрістайл – з таких дисциплін змагатимуться юні спортсмени у Тернополі. Цього разу буде можливість взяти участь у змаганнях і зовсім юним прихильникам спорту.

«Ми вирішили дозволити взяти участь у змаганнях з семи років. Буде дві вікові категорії: 2003 – 2006 років народження та молодші. Наші вихованці дуже наполегливо готуються до змагань. Регулярно відбуваються тренування. Ставимо трасу, тренуємося, виправляємо помилки, працюємо над вдосконаленням техніки. Бажаємо хороших результатів. У дітей є бажання потрапити на всеукраїнські змагання, тому хочемо на цьому рівні показати гарні результати», – розповідає тренер спортивної школи Наталія Пазунка.

Організатори кажуть: братиме участь у змаганнях понад сто дітей. Перможці мають шанс потрапити у збірну України.