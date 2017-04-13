У Тернополі відбудеться творча зустріч із Володимиром Лисом та Надією Гуменюк

13/04/2017 Розмір тексту:

25 квітня о 15 год. у книгарні «Дім книги» (вул. Коперника, 19, що у Тернополі) в рамках літературних зустрічей циклу «Вітальня у вівторок» відбудеться творча зустріч із відомими письменниками з Волині — Володимиром Лисом та Надією Гуменюк.

Володимир Лис — український журналіст, драматург, письменник. У його творчому доробку близько 20 книг, серед яких повісті, романи, п’єси.

Останнім часом побачили світ книги Володимира Лиса «Країна гіркої ніжності», «Камінь посеред саду», «Діва Млинища», «Століття Якова». У видавництві «Навчальна книга — Богдан» вийшли друком його книги «Жінка для стіни» та «Щоденники Ієрихар».

Надія Гуменюк — українська поетеса, прозаїк, публіцист. Дружина волинського письменника Володимира Лиса.

У творчому доробку авторки півдесятка поетичних збірок, романи, радіоп’єса «Охоронець для Янгола», а також понад 20 книжок для дітей.

Серед останніх видань поетеси — збірки «Танець білої тополі», «Вересові меди», «Коханий волоцюга», «Енна. Дорога до себе». Дві книги авторки було надруковано у видавництві «Навчальна книга — Богдан»: «Шуршик В. та інші: казки з Яринчиного саду» та «Янгол у сірому».