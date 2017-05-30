У Тернополі відбудеться цікава зустріч

30/05/2017 Розмір тексту:

13 червня о 17 год. у книгарні «Дім книги» (вул. Коперника, 19, що у Тернополі) в рамках літературних зустрічей циклу «Вітальня у вівторок» відбудеться творча зустріч з письменницею та перекладачкою Іриною Бондаренко.

Ірина Бондаренко переклала не один десяток творів, серед них і новинки, що вийшли друком у видавництві «Навчальна книга – Богдан»: «Шарлатова літера» Натаніеля Готорна, «Маленькі жінки» Олкотт Луїзи Мей, «Довгоногий дядечко» Джин Вебстер. Також серед її перекладів є книга «Стів Джобс: людина, яка мислила по-іншому» Карен Блюменталь, роман «Том Сойєр» Марка Твена, повісті «Джейн Ейр» Шарлотти Бронте та «Різдвяна пісня» Чарльза Діккенса. Крім того, пані Ірина переклала серію дитячих книжок Гайді Говарда «Пізнаю себе».

У доробку Ірини Бондаренко є не лише вдалі переклади з англійської мови, а й власні твори. Так, наприклад, вона є авторкою оповідання для дітей «Першокласники UA». Ця книга написана від імені шестирічної дівчинки Ліни, яка іде у перший клас. Читачам цікаво буде дізнатися, що хвилює першачків та залишає у їхній душі найяскравіші сліди, за чим вони спостерігають, як переживають перші невдачі та успіхи.