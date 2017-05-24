У Тернополі відбудеться третій “День кар’єри”

24/05/2017 Розмір тексту:

Третій «День кар’єри» відбудеться 25 травня в українському домі «Перемога». Свої вакансії представлять понад 30 роботодавців. У рамках «Profit Day» проходитимуть також різноманітні майстер-класи і тренінги, як для тих, хто шукає роботу, так і для тих, хто шукає працівників. Триватиме захід із 12-ої до 17-ої.

– Цього року ми підсилили захід неформальною освітою, – розповів Святослав Абрам’юк, керівник всеукраїнського проекту «Дні кар’єри». – Окрім того що будуть представлені різні вакансії, ми проводимо і неформальне навчання від тих самих роботодавців, провідних компаній області і країни, успішних людей, які можуть поділитися своїм досвідом, розповісти, як стати успішними.

Неформальне навчання для бажаючих знайти роботу відбуватиметься у формі майстер-класів і тренінгів. Проходитимуть вони у кінозалі «Перемоги», прес-центрі та кабінеті №12.

– У фойє українського дому з 12.00 до 17.00 відбуватиметься презентація компаній, яким потрібні працівники та ярмарок вакансій, – розповів Юрій Королишин, координатор заходу у Тернополі. – О 14.30 розпочнеться майстер-клас Ігоря Процика «Стажування молоді в органах місцевого самоврядування: чому, для чого і яка користь?». Про основи проектного менеджменту розповість Максим Черкашин. Зоряна Биндас розкаже про «PR для бізнесу». Буде майстер-клас гостя зі Львова Руслана Бельтюкова про тренди ринку праці і що нині потрібно роботодавцям. Будуть тренінги від роботодавців у прес-центрі: як грамотно скласти резюме, як успішно пройти співбесіду англійською мовою. До нас приїде Роман Мельник – засновник і СЕО ІТ-Академії з Вінниці і розкаже, як в Україні заробляти за допомогою знань та інтелекту, а не хитрощів, зв’язків і обману. Цікавий тренінг буде від компанії «Sebn Ua» про роботу в стилі Kaizen.

Актуальні вакансії представить і Тернопільський міськрайонний центр зайнятості. Працівники цієї установи також проводитимуть профорієнтацію, вчитимуть як написати резюме і як створити відеорезюме, на що звернути увагу під час співбесіди з роботодавцем, тощо.

– Один із методів власної популяризації – це відеорезюме, – каже Тетяна Білінська, начальник відділу з питань профорієнтації Тернопільського обласного центру зайнятості. – Ми почали вчити людей робити відеорезюме з серпня минулого року, і зараз маємо вже 120 відеорезюме у своїй базі. А під час «Дня кар’єри» ми дамо поради, як сформувати такий вид власної презентації. Кожній людині притаманно показати себе з кращого боку. Людина отримає теорію, а потім може спробувати записати самостійно відеорезюме, або прийти до нас у Центр зайнятості, де є фіксована техніка, є спеціалісти, і після запису можна буде одразу подивитися результат. Для запису відеорезюме треба мати його паперовий варіант, подумати, що одягнути, на якому фоні зняти відеорезюме, потренуватися виразно, чітко говорити. Є люди, які дуже креативно підходять до подачі відеорезюме, все залежить від особистості: хтось може сісти і монотонно все розказати, а є люди, які творчо підходять до його запису. Але важливо те, що людина наважилася презентувати себе таким чином.

Щодо вакансій, то буде представлено широкий спектр ІТ-спеціальностей, професій сфери торгівлі, сфери послуг, робітничі професії тощо. Організатори запрошують завітати на «День кар’єри» усіх, хто думає, яку професію обрати, і хто шукає роботу.

Ольга Трач

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