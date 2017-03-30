У Тернополі відбудеться перший Всеукраїнський фестиваль дитячого кіно

30/03/2017 Розмір тексту:

Із 7 до 9 квітня у Тернополі запланований Перший Всеукраїнський фестиваль дитячого кіно, анімації і телебачення «КіноХвилька». До обласного центру з’їдуться творці дитячого кіно з різних регіонів України.

Під час фестивалю заплановано ряд цікавих заходів для дітей і дорослих: майстер-класи, перегляди кінострічок, зустрічі з відомими творцями кіно. Також учасники фестивалю під наставництвом письменниці Ірини Мацко зроблять листівку для військових-добровольців.

«Ми не можемо веселитися і забути про те, що наша країна переживає війну. Хочемо підтримати всіх воїнів. Тож планується, щоб ми разом зі всіма учасниками зробили вітальну листівку для військових», – каже письменниця Ірина Мацко.

Нині майже у кожного є можливість знімати кіно. Сучасні мобільні пристрої дозволять спробувати себе у ролі творця фільму. Відтак головне – мати бажання і хист до творчості.

«Спробувати себе у ролі кінотворця може будь-хто. Нині найбільше цінується оригінальність ідеї, креативність. Тож важливо розвивати цю властивість насамперед у молодого покоління», – відзначив представник ГО ТВО «Кінохвиля» Антон Марчевський.

Також у рамках фестивалю 8-го квітня у Тернополі проведуть кастинг дітей віком на головні ролі в українському дитячому повнометражному фільмі Анатолія Матешка «Гаврик».