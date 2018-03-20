У Тернополі відбудеться перший Туристичний Форум

20/03/2018 Розмір тексту:

23 березня у Тернополі проходитиме перший Тернопільський Туристичний Форум (ТТФ-2018) під гаслом «Від ініціатив до дії». Офіційне відкриття форуму розпочнеться о 10.00 год. за адресою: м. Тернопіль, вул. І.Франко, 8, кінотеатр «Палац Кіно».

Метою заходу є створення майданчика для спілкування та обміну досвідом кращих представників туристичної індустрії міста, дискусій про інноваційні підходи на ринку готельного та ресторанного бізнесу, активізації розвитку внутрішнього туризму, демонстрації широкому колу фахівців новітніх досягнень у сфері послуг та комунікації на такі важливі теми, як маркетинг, реклама, створення та просування бренду, IT-технології.

До участі у форумі запрошуються представники органів місцевого самоврядування, комунальних закладів і установ міста (міський ТІЦ, музеї, заклади культури), юридичні та фізичні особи, що здійснюють та/або забезпечують туристичну діяльність (туристичні оператори, заклади розміщення, харчування, перевізники, рекламні агенції), громадські організації та ініціативи, представники міських навчальних закладів з підготовки кадрів у сфері туризму. Також у форумі візьмуть участь керівники туристичних центрів та туристичних організацій з інших міст України, експерти та тренери індустрії гостинності України.

Під час Форуму працюватимуть панельні дискусії:

– Міський туризм в умовах турбулентності. Тренди туристичного сезону 2018;

– Розвиток туристичного бренду міста. Потенціал конкурентності та новизни;

– Успішні бізнес-кейси в туризмі;

– Гастротуризм як продукт туристичної галузі міста. Право на визнання;

– Як використовувати інструменти NETWORKING? Інноваційність як умова виживання: рекомендації та пропозиції учасникам TTF – 2018.

Організатори форуму: Тернопільська міська рада, громадська організація «Туристична Асоціація Тернопілля», комунальне підприємство міської ради «Туристично-інформаційний центр міста Тернополя».

Для участі у форумі, потрібно пройти попередню реєстрацію за посиланням:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeK7gWvg20UH2HnC9o97MaMhb9y6rem9QFanqIFupYHAfekiQ/viewform?c=0&w=1

Детальніше із Програмою форуму можна ознайомитись на активній сторінці у Facebook https://www.facebook.com/events/2022103614670241/