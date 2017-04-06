У Тернополі відбудеться передвеликодній ярмарок
06/04/2017 0
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У суботу, 8 квітня, у Тернополі відбудеться передвеликодній ярмарок сільськогосподарської продукції.
Відповідне розпорядження підписав міський голова Тернополя Сергій Надал.
У розпорядження ідеться, що ярмарок проводиться з метою забезпечення населення широким асортиментом сільськогосподарської продукції і товарами підприємств харчової та переробної промисловості.
Ярмарок відбудеться за адресами:
– масив «Дружба» (майданчик на перехресті вул. Миру – Дружби);
– масив «Східний»:
– проспект Степана Бандери, 15 (площадка перед центральним стадіоном міста);
– вул. Протасевича, 12 (площадка перед рестораном «Галич»);
– масив «Сонячний» – вул. Леся Курбаса (площадка біля ринку «Галицький»).
Початок в 09:00 год.
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