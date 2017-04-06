У Тернополі відбудеться передвеликодній ярмарок

06/04/2017 0
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У суботу, 8 квітня, у Тернополі відбудеться передвеликодній ярмарок сільськогосподарської продукції.

Відповідне розпорядження підписав міський голова Тернополя Сергій Надал.

У розпорядження ідеться, що ярмарок проводиться з метою забезпечення населення широким асортиментом сільськогосподарської продукції і товарами підприємств харчової та переробної промисловості.

Ярмарок відбудеться за адресами:

– масив «Дружба» (майданчик на перехресті вул. Миру – Дружби);

– масив «Східний»:

– проспект Степана Бандери, 15 (площадка перед центральним стадіоном міста);

– вул. Протасевича, 12 (площадка перед рестораном «Галич»);

– масив «Сонячний» – вул. Леся Курбаса (площадка біля ринку «Галицький»).

Початок в 09:00 год.

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