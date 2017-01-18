У Тернополі відбудеться міжконфесійне водосвяття

18/01/2017 Розмір тексту:

Зранку, 19 січня у домівках тернополян із кранів тектиме освячена вода. Традиційно, о восьмій годині на водопровідних насосних станціях «Тернопільводоканалу» відбудеться Чин освячення води.

Водосвяття проведуть і біля Тернопільського ставу. Об 11.30 від Архикатедрального Собору Непорочного Зачаття Матері Божої вирушить процесійна хода до пам’ятного знаку, встановленого на честь Хрещення Київської Русі. Там, о дванадцятій дня розпочнеться міжконфесійне водосвяття.

– Вже традиційно, з 2008 року, у Тернополі ми проводимо міжконфесійне водосвяття, – каже Ігор Кульчицький, начальник управління з питань внутрішньої політики, релігій та національностей. – Таке дійство в нас проходить двічі на рік – з нагоди Водохреща та Хрещення Русі. Така традиція має важливе значення для утвердження міжконфесійної злагоди та рівноваги в Тернопільській області.

По завершенню дійства освячення води, усі бажаючі матимуть можливість скупатися в ополонці в озері та набрати свяченої води зі спеціально встановленої великої ємності біля Хреста.

Ольга Трач