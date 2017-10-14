У Тернополі відбудеться марш захисників тварин

14/10/2017 Розмір тексту:

Тернополяни приєднуються до Всеукраїнського маршу за права тварин. 15-го жовтня з Театрального майдану міста вирушить хода зоозахисників. Вони пройдуться центром Тернополя та зупиняться біля міської ради.

Подія покликана об’єднати зоозахисну спільноту Тернополя. Таким чином зоозахисники відстоюватимуть гуманність і права тварин.

«Ми вийдемо аби покласти край знущанням над тваринами. Цього не повинно відбуватися в цирках і в сфері розваг. Ми хочемо закликати владу впровадити дієві механізми боротьби з живодерами та садистами, звернути увагу людей на експлуатацію тварин в усіх сферах людської діяльності. Це стосується і харчової промисловості, і моди. Ми вже втомилися слухати пусті обіцянки влади і дивитися на бездіяльність правоохоронних органів. Хочемо сказати «Ні» – поганому нелюдському ставленню до тварин», – каже співорганізатор дійства Аліна Мороз.

Розпочинається марш за права тварин 15-го жовтня на Театральному майдані Тернополя о дванадцятій.

Софія Романська