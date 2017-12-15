У Тернополі відбудеться «Кінопрорив». Програма

15/12/2017 Розмір тексту:

17, 18 та 19 грудня у Тернополі триватиме II Всеукраїнський форум «Кінохвиля». Упродовж трьох днів любителі кіно зможуть побачити понад 20 українських фільмів, в тому числі три, які номіновані на американську кінопремію «Оскар». Також відбудуться зустрічі з режисерами, продюсерами, акторами фільмів, презентації книг, майстер-класи режисерів, актрис, кінооператорів, мультиплікаторів, кастинг для бажаючих зніматися у фільмах, відкриття кіно-тролейбусу та інші заходи. Назвали цьогорічний форум «Кінопрорив».

– Ми свідомо обрали форму не кінофестивалю, а кінофоруму, який стає майданчиком для обміну професійним досвідом для режисерів, операторів, сценаристів, продюсерів і людей, які готові долучитися до кіновиробництва, – зазначив Леонід Бицюра, голова Тернопільської кінокомісії. – У рамках форуму відбудуться кастинг та майстер-класи для професійних середовищ, зокрема, операторів та акторів. Назва «Кінопрорив» обрана не випадково. 2017-ий рік став для українського кіно проривним по кількості знятих кінострічок. Вони різні за жанрами, сюжетами, виконанням, режисерським пошуком, але вони демонструють, що кіно наше розвивається. Упродовж року зросла також кількість об’єктів інфраструктури кіноіндустрії по Україні, в обласних центрах активно розвиваються напрямки, які можуть поєднувати їхні міста з кіно. Конкуренція зростає і вимагає від нас ще швидше примати рішення і максимально контактувати з кіновиробниками, режисерами, продюсерами. На кінофорум приїде більше 50-ти гостей, більшість з них – режисери. Ми продовжуємо знайомити їх з Тернопільщиною, з можливостями використання наших локацій у фільмах. Тішить, що у другому кінофорумі вже зконцентровані спільні зусилля міської, обласної рад та облдержадміністрації.

Заходи форуму проходитимуть у трьох місцях: Палаці кіно, що на вулиці Івана Франка, 8, Українському домі «Перемога» на бульварі Тараса Шевченка, 27 та бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» на вулиці Івана Франка, 21. Вхід на всі фільми, презентації, майстер-класи – безкоштовний.

Ольга Трач

Фото автора

17 грудня, неділя

Локація: Палац кіно (вул. І. Франка, 8)

15.00 – Офіційне відкриття ІІ Всеукраїнського форуму «КіноХвиля».

Вітальне слово організаторів Форуму.

15.10 – Передпрем`єрний показ фільму «Поза зоною»

(реж. Нікон Романченко, 2017р., 26 хв.)

Вона працює на кондитерській фабриці, але життя її далеко не солодке. Телефон сина, котрий на війні, мовчить… Тривога доводить до безумства… Хвилини здаються вічністю.

Розповідь про самотність людини, що залишається наодинці зі своїми проблемами: її історія є лише одним елементом з багатьох на конвеєрній стрічці життя.

Короткометражний деб’ютний фільм Нікона Романченка «Поза зоною» став одним із переможців Дев’ятого конкурсного відбору Держкіно. Це документально-ігрова стрічка. Зйомки здебільшого проводились у Тернополі.

15.40 – Спілкування з режисером фільму Ніконом Романченком, продюсеркою – Валерією Сочивець, звукорежисером Сергієм Авдєєвим.

16.00 – Кіноперегляд: сучасне українське кіно

«Щоденник»

(реж. О. Чупріна, 2016 р., 34 хв.)

Денису – 14. Він отримує «двійки», грає в «Доту» і шукає себе. «Щоденник – твоє обличчя», – кажуть йому у школі. У відповідь він створює альтернативний відеощоденник, де відверто розмірковує про те, що справді турбує його. Ми – за лаштунками підліткового життя. Який ві, шлях дорослішання?

«Марія»

(реж. Новруз Хікмет, 2017 р., 15 хв.)

Ще один невдалий візит Марії до лікаря. Її шлюб – на межі знищення. Брешучи чоловікові, вона поступово розуміє, що живе у брехні, і все частіше заглиблюється в себе шукати забуті відповіді.

16.50 – Спілкування з режисером Новрузом Хікметом.

17.00 – Кіноперегляд:

«Ленінопад»

(реж. С. Шимко, 2017 р., 11 хв.)

Іронічний документальний фільм про прощання з радянською епохою в Україні. Під час спіритичного сеансу з духом Леніна ми дізнаємося про наше минуле, теперішнє та майбутнє. Фільм показує розквіт і занепад ідолів, а також фантастичне потойбічне життя привидів історії. Стрічка натхнена ухваленими Верховною Радою України в 2015 році законами, що засуджують радянський тоталітарний режим та забороняють використання комуністичної символіки. А також тим, як впроваджуються ці закони.

«Історія зимового саду»

(реж. С. Мозговий, 2017р., 20 хв.)

В основі фільму – доля павільйону квітникарства колишньої ВДНГ та його літньої працівниці – Валентини Вороніної, яка підтримує цей простір, вкладаючи туди своє життя, коли раптом приходять зміни. Після сорока п’яти років роботи її просять піти на пенсію. Та Вороніна не погоджується, бо вважає, що всі рослини без неї загинуть. Водночас група загадкових радіоестезистів знаходить біля входу в павільйон канал потужної позитивної енергії.

18.30 – Спілкування з режисером Семеном Мозговим.

18.40 – Кіноперегляд:

«Випуск 97»

(реж. П. Остріков, 2017 р., 19 хв.)

Самотнє життя телемайстра Романа порушує приїзд до провінційного містечка однокласниці Люди. Ніхто про неї не чув уже понад двадцять років, ще з часів шкільного випуску. І тепер Роман намагається не втратити її знову.

«Бузок»

(реж. К. Горностай, 2017 р., 30 хв.)

Травень. Бузок квітне в Києві. П’ять подруг і алкоголь із найближчого супермаркета. Мрія – знайти п’ятипелюсткову квітку бузку, щоб з’їсти на удачу. Треба бути сміливим, аби зіткнутися зі своїми страхами, та ще більш сміливим, щоб розповісти про них найближчим.

19.30 – Спілкування з режисеркою Катериною Горностай.

19.40 – Кіноперегляд:

«Цвях»

(реж. Ф. Сотниченко, 2016 р., 32 хв.)

Валентина працює юристом в одному з банків Ліхтенштейну. Вона відповідає за зв’язки зі Східною Європою. Валя ще з дитинства непогано пам’ятає українську та російську мови, адже до 13-ти років жила в Києві. У 96-му, під час важкого, перехідного для економіки України періоду, Валентина разом із матір’ю та вітчимом емігрувала до Швейцарії. Минуло 20 років.

«Кров»

(реж. В. Сочивець, 2016 р., 13 хв.)

Молода віолончелістка Настя закохана в свого друга-підлітка Юру. У якийсь момент життя між репетиціями та вечірками вона захотіла щоб він став у неї першим, але не кожен хлопець наважується на це…

«Технічна перерва»

(реж. Ф. Сотниченко, 2017 р., 29 хв.)

Іноді відбуваються дуже важливі події, які, на жаль, можуть залишитися непоміченими. Фільм є фіксацією подій, які відбуваються під час технічної перерви у супермаркеті. Касирка, що приховує свою вагітність, встигає здійснити чергову крадіжку в своєму ж супермаркеті, реалізувати вкрадене на ринку, втратити надію на материнство й знову сісти за своє робоче місце.

20.40 – Спілкування з режисерами Філіпом Сотниченком, Валерією Сочивець.

21.00 – Кіноперегляд:

«Межа»

(реж. Петер Беб`як, 2017 р., 110 хв.)

Літо 2007 року. Вже за кілька місяців Словаччина вступить до Шенгену, тож триває робота над зміцненням українсько-словацького кордону. Адам Крайняк – батько сімейства і за сумісництвом глава злочинного угрупування, що займається контрабандою цигарок на прикордонній території між Україною та Словаччиною. Невдала спроба перевезти чергову цигаркову контрабанду спричиняє цілу низку неочікуваних наслідків, що змусять Адама засумніватися у тому, які саме межі він готовий перетнути, аби все виправити.

20 вересня 2017 року Словацький оскарівський Комітет обрав фільм «Межа» як фільм-претендент від Словаччини на ювілейну 90-ту церемонію вручення кінопремії «Оскар» Американської академії кінематографічних мистецтв і наук у категорії «Найкращий фільм іноземною мовою».

22.50 – Спілкування з продюсером Андрієм Єрмаком.

Локація: бібліотека-музей «Літературне Тернопілля»

(вул. І. Франка, 21)

15.00 – Кіноперегляд: генетичний код

«Спадок нації»

(реж. О. Ткачук, 2016 р., 80 хв.)

Документальна збірка з реальними історіями українців про їхніх рідних, життя, вибір. Для фільму зняли понад півтисячі сорочок. Автори фільму об’їхали майже всю Україну. Матеріал для стрічки збирали у Німеччині, Канаді і навіть Росії.

16.20 – Спілкування з авторкою ідеї фільму та сценаристкою Лесею Воронюк. Презентації нового проекту – «Мова».

17.00 – 21.00 – кастинг-прослуховування тернопільських акторів та аматорів віком від 17 років для кількох нових кінострічок.

Прослуховування проводить відома українська кастинг-директорка та акторська агентка Алла Самойленко спільно з колегами.

Алла Самойленко з 2003 року працює кастинг-директоркою Pronto Film. Працювала над кількома десятками повнометражних картин, серіалів і документальних фільмів та безліччю короткометражних стрічок. Регулярно працює у міжнародних проектах у Польщі інших країнах Європи та США. Фірмовою родзинкою Алли є вміння бачити акторський талант у пересічній людині, яка згодом з її допомогою виростає до затребуваного актора. Її роботу можна оцінити в прем’єрному українському фільмі «Червоний» Зази Буадзе, «Сторожова застава» Юрія Ковальова, «Листопад» Марії Кондакової, «Брати. Остання сповідь» режисера Вікторії Трофименко, «Мелодія для шарманки» Кіри Муратової, «Поводир» Олеся Саніна, «Параджанов» Сержа Аведікяна, Олени Фетісової, «Зелена кофта» Володимира Тихого та ще кількох десятків інших.

18 грудня, понеділок

Локація: Палац кіно (вул. І. Франка, 8)

10.00 – Кіноперегляд: кіно як зброя

Прем`єрний показ фільму «93. Бій за Україну»

(реж. Л. Гужва, 2017 р., 50 хв.)

Історія без прикрас – від бійців 93-ї механізованої бригади Збройних сил України. Стрічка створена лише з інтерв’ю армійців та їхніх відео, які вони знімали на передовій на звичайні мобільні телефони . Це хронологія життя бригади. Її перемоги та втрати.

10.50 – Спілкування з режисеркою Лідією Гужвою, автором ідеї, військовослужбовцем 93-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Вадимом Вейді.

11.10 – Прем`єрний показ національного культурно-патріотичного кінопроекту «Слава Україні! – Героям слава!»

(режисери Союзу молодих кінематографістів України, 2017 р., 90 хв.)

Кінопроект складається з короткометражних художньо-ігрових фільмів, знятих членами Союзу молодих кінематографістів України – студентами кіновишів. Вони розповідають про героїзм і патріотизм медиків, волонтерів, дітей, священиків, людей з інвалідністю, які допомагають українській армії в боротьбі проти російської агресії на сході України. Зйомки однієї з картин – «Жага неба» – відбувались у Тернополі.

12.40 – Спілкування з генеральним продюсером кінопроекту Оленою Фурдуй.

13.00 – Кіноперегляд:

«Війна химер»

(реж. А. Старожицька, М. Старожицька, 2016 р., 94 хв.)

Він був добровольцем на фронті, вона приїхала туди одразу після битви. Він потрапив у Іловайський «котел» і втратив своїх найближчих побратимів-солдатів. Проїжджаючи зруйнованими містами, вона намагається зрозуміти суть війни і любові. Під час війни вони прямо говорять одне одному про свої почуття, вириваючись із «котла». Це історія їхньої подорожі до лінії фронту та спроби спільного життя опісля всього. Стрічка є переосмисленням власного досвіду режисерами.

14.35 – Спілкування з режисеркою Мариною Старожицькою.

14.45 – Кіноперегляд: кіно як характер і мистецтво

«Іній»

(реж. Шарунас Бартас, 2017р., 90 хв.)

Молодому литовцю Рокасу одного дня випадає несподівана можливість побувати в Україні та побачити – і зрозуміти – справжню окупацію і війну. Спільно з гуманітарним конвоєм він прямує з Литви до України, де доля зводить його із двома військовими журналістами. Реальність виявляється набагато жорстокішою за романтичні уявлення молодого литовця, кидаючи його у вир війни. Тріо буде змушене подолати свої психологічні бар`єри та збудувати міцні відносини. Вони не погоджуються ні з чим, окрім свого бажання бути там, де вони є, кожен з власних причин. На зруйнованій окупантами території Рокас знаходить своє справжнє кохання.

Стрічку висунуто від Литви як фільм-претендент на ювілейну 90-ту церемонію вручення кінопремії «Оскар» Американської академії кінематографічних мистецтв і наук у категорії «Найкращий фільм іноземною мовою».

16.15 – Спілкування з продюсером Володимиром Філіпповим.

16.30 – Допрем`єрний показ документального фільму

«Подорож поза зоною досяжності»

(реж. М. Іллєнко, 2017 р., 85 хв. 18+)

Вважається, що кожний режисер має пам’ятати кожний кадр кожного свого фільму. Робота над фільмом про зйомки одного кадру для одного фільму Михайло Іллєнко розпочав ще у 2009 році. Фільм, для якого був потрібний цей кадр, почався для нього задовго до зйомок фільму про зйомки одного кадру для одного фільму – ще у 1967-му. Для чого режисеру був потрібний фільм, для якого був потрібний кадр, що йому присвятив окрему кінострічку, він усвідомив тільки у грудні 2014 року, коли вперше побачив Щастя. До того часу він ніколи не бачив Щастя. Побачив, коли Щастя вже було побите мінами і снарядами.

18.00 – Спілкування з режисером Михайлом Іллєнком.

18.30 – Допрем`єрний показ фільму

«Казка про гроші»

(реж. О. Моргунець, 2017 р., 100 хв.)

Левко успадковує млин свого дядька, а пізніше – шинок зниклого за містичних обставин лихваря Янкеля. Неочікуване збагачення збурює в ньому нестримну жагу до грошей. Коли Левко геть втрачає здатність до співчуття, дружби та кохання, в гру вступає нечиста сила. Чим же закінчаться муки сумління героя – перемогою жадоби чи торжеством справжніх почуттів?

20.10 – Спілкування з кіноактором Андрієм Ісаєнком та знімальною групою.

20.30 – Кіноперегляд:

«Рідні»

(реж. В. Манський, 2016 р., 112 хв.)

Фільм розповідає історію життя режисера Віталія Манського та його родини, котра живе в різних куточках України: у Львові, Одесі, на Донбасі та в Криму. Інша сюжетна лінія фільму висвітлює глибокі корені конфлікту між Україною та Росією.

Локація: бібліотека-музей «Літературне Тернопілля»

(вул. І. Франка, 21)

10.00 – Інформаційна панель: «Кіно як зброя в гібридній війні»

Модератор:

Оксана Волошенюк – науковий співробітник відділу екранно-сценічних мистецтв і культурології Інституту мистецтвознавства, фольклористики і етнології ім. М. Рильського, менеджер медіа-освітніх програм Академії української преси, член Національної спілки кінематографістів України і Міжнародної асоціації кінопреси.

11.30 – Презентація книжки Миколи Давидюка «Як працює путінська пропаганда».

Актуальний аналіз кейсів інформаційних та політичних маніпуляцій Кремля останніх трьох років, історії перемог українських волонтерів, журналістів та добровольців у протистоянні російській агресії у всіх її проявах.

Микола Давидюк – PhD, політолог, директор аналітичного центру «Політика», менеджер успішних виборчих та PR- кампаній, політичний консультант.

Модератор:

Світлана Козелко – директор Тернопільської міської централізованої бібліотечної системи.

12.40 – Кіноперегляд:

«Серце мами Гонгадзе»

(реж. В. Бігун, 2016 р., 80 хв.)

Унікальна прижиттєва кіносповідь Лесі Гонгадзе про любов, найбільш інтимні та надихаючі моменти її життя та синів, зафільмована в Україні, Грузії, Естонії та Франції.

14.00 – Спілкування з режисером, документалістом, науковим співробітником Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, юристом Секретаріату Європейського суду з прав людини В`ячеславом Бігуном.

14.10 – Презентація книжки Сергія Тримбача «Кіно, народжене Україною».

Це перша монографія з історії українського кіно з такою великою кількістю ілюстрацій. Книжка – не тільки про кіностудію імені О. Довженка, вона про все українське кіно. Ювілей кіностудії став приводом оприлюднити матеріали, появи яких давно чекала Україна. Ці матеріали охоплюють період від становлення українського кіно на межі XIX-XX ст. (починалося воно не в Києві, а в Одесі) до сучасної доби, коли відбувається справжнє відродження і оновлення кінематографу України.

Сергій Тримбач – український кінокритик, кінознавець, кіносценарист, екс-голова, а нині – заступник голови Національної спілки кінематографістів України, автор багатьох публікацій, присвячених історії та сучасності українського кіно.

Модератор:

Світлана Козелко – директор Тернопільської міської централізованої бібліотечної системи.

15.30 – майстер-клас із кіносценарної майстерності та режисури від Вікторії Трофіменко.

Вікторія Трофіменко – режисерка, продюсерка, кіносценаристка.

17.00 – Спецпогашення марок із серії «Кіномитці Тернопільщини».

Локація: Український дім «Перемога»

(бульв. Т. Шевченка, 27)

10.00 – Лекція кастинг-директорки Алли Самойленко «Як потрапити в кіно?»

Під час лекції відома українська кастинг-директорка та акторська агентка поділиться практичними порадами побудови акторської кар’єри в Україні. До програми лекції входить чотири блоки: «Реальна ситуація на ринку», «Стратегія побудови кар’єри», «Інструментарій актора», «Старт акторської кар`єри».

13.00 – Презентація творчих доробків талановитих вихованців тернопільських КіноСадочка (керівник – письменниця Ірина Мацко) та КіноШколи (викладач – кіноактриса Вероніка Шостак), а також КП «КіноДністер» та кіномитців Тернопільщини. .

14.00 – Інформаційна панель: «Система пітчингування, або Як отримати кошти на кіно?»

Модератор:

Пилип Іллєнко – голова Державного агентства України з питань кіно.

15.30 – Майстер-клас із кіноакторської майстерності від Наталі Васько.

Наталя Васько – кіноактриса, акторка Київського Молодого театру, телеведуча, лауреатка національної кінопремії «Золота дзиґа» у 2017 році в номінації «Найкраща акторка другого плану» у фільмі «Гніздо горлиці». Дебют у кінематографі відбувся в 2004 році. Нині на рахунку актриси понад шість десятків ролей різного плану в кінематографі та безліч театральних ролей. На думку багатьох режисерів, Наталії дуже добре вдаються ролі сильних і навіть фатальних жінок.

17.00 – Майстер-клас із режисури від Віктора Андрієнко.

Віктор Андрієнко – кіноактор, режисер, продюсер, кіносценарист, каскадер, співак, комік, телеведучий.

18.00 – Майстер-клас із кіно операторської майстерності та графічного дизайну від Олексія Москаленка.

Олексій Москаленко – кінооператор, VFX супервайзер, Mental dRive Studio.

19 грудня, вівторок

Локація: Палац кіно (вул. І. Франка, 8)

09.00 – Відкриття кінотролейбуса.

10.00 – Cвяткові мультиглядки від анімаційної студії «Новаторфільм»/

11.00 – Майстер-клас із анімації від Степана Коваля.

Степан Коваль – один із найактивніших українських мультиплікаторів, режисер, лауреат Національної премії України ім. Т. Шевченка та Берлінського кінофестивалю. Творець анімаційної студії «Новаторфільм».

11.30 – Кіноперегляд: кіно для настрою

«Креденс»

(реж. В. Васянович, 2014 р., 81 хв.)

Різдвяна казка, котра схожа на страшний сон. Для того, щоб просто жити і займатись улюбленою справою, головному герою Орестові необхідно пройти неабиякі випробовування. Чому так влаштоване життя? Чи варто йти на компроміс із самим собою заради міфічних благ? Це головні питання, що турбують героя.

13.00 – Кіноперегляд телесеріалу:

«Мир вашому дому»

(реж. В. Лерт, 2017 р., 120 хв.)

Дія картини відбувається на початку ХХ століття. Тев’є-молочар живе в маленькому селі. Він бідний і вірить, що у його доньок єдиний шанс уникнути бідності – вдале заміжжя. Тев’є приймає вигідну пропозицію від свата, але у його прекрасних доньок є інший план.

15.00 – Спілкування з кіноактором Віктором Андрієнком.

15.10 – Кіноперегляд:

«Моя бабуся Фані Каплан»

(реж. О. Дем`яненко, 2016 р., 110 хв.)

В основі фільму — журналістське розслідування, яке відбувається в наші дні. В паризькому передмісті Сент-Женев’єв де Буа, в Російському домі доживає останні дні старий, який володіє щоденником своєї бабці – Фані Каплан. Із цього щоденника київська журналістка Марина дізнається пронизливу історію «сліпого» кохання Фані Каплан до чоловіка на ім’я Віктор Гарський. Доведено, що він двічі використовував закохану в нього дівчину Фейгу (Фані Каплан) у своїх політичних іграх. Уперше, ще до революції, вона відбула за нього десятилітню каторгу, де осліпла і серйозно підірвала здоров’я. Вдруге — опинилась на місці, де він призначив їй побачення — 30 серпня 1918 року. Навряд чи це було збігом – місце розташовувалося поряд із заводом Міхельсона, де стався замах на Леніна.

17.00 – Кіноперегляд:

«Рівень чорного»

(реж. В. Васянович, 2017 р., 90 хв.)

50-річчя стає початком складного етапу в житті весільного фотографа Кості. Все, що він любив і до чого був прив’язаний, відходить назавжди. Хоча таких речей у його житті не так вже й багато: паралізований після інсульту батько, подруга – стиліст весільного журналу, старий кіт, слайди, на котрих він молодий та щасливий. Костя все життя фотографує чуже щастя. Для нього це звичайна рутина.

29 серпня 2017 року Український оскарівський комітет обрав «Рівень чорного» як фільм-претендент від України на ювілейну 90-ту церемонію вручення кінопремії «Оскар» Американської академії кінематографічних мистецтв і наук у категорії «Найкращий фільм іноземною мовою».

19.00 – Офіційне закриття ІІ Всеукраїнського форуму «КіноХвиля».

Локація: бібліотека-музей «Літературне Тернопілля»

(вул. І. Франка, 21)

10:00 – 17. 00 – Кастинг-прослуховування тернопільських акторів та аматорів віком від 17 років для кількох нових кінострічок.

Прослуховування проводить відома українська кастинг-директорка та акторська агентка Алла Самойленко спільно з колегами.