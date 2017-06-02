У Тернополі відбудеться II шаховий турнір пам’яті заслуженого журналіста України Миколи Ротмана

02/06/2017 Розмір тексту:

Організатором спортивного заходу є комунальне підприємство Тернопільської обласної ради “Тернопільський обласний інформаційно-туристичний краєзнавчий центр”, спільно з ТОО НСЖУ, управлінням фізичної культури та спорту облдержадміністрації за підтримки редакції газети “Свобода”.

Микола Ротман чотирнадцять років очолював обласну організацію Національної спілки журналістів України, а перед тим тривалий час був головним редактором обласної газети “Свобода”, заступник відповідального секретаря газети “Вільне життя”, засновник і головний редактор газети “Четверта влада”. У березні 2016 року він відійшов у засвіти. Микола Якович дуже любив грати в шахи, і для розвитку розумового потенціалу, шахи так само важливі, як і заняття спортом – цитую його слова, гра в шахи розвиває логічне мислення, яке допоможе приймати власне рішення не впадаючи в паніку. А журналісту, щоб навчитися гарно писати потрібно багато читати і думати.

– Тому вирішено проводити щороку відкритий турнір із шахів за перехідний кубок для вшанування його пам’яті, – зазначив директор центру Володимир Демчишин. – До участі у змаганнях запрошується родина, відомі чиновники та депутати місцевих рад,друзі, знайомі журналіста та редактора, а також його колеги із газети “Свобода”, обласної організації Спілки журналістів, колеги-журналісти, та всі пересічні любителі цієї інтелектуальної гри, яку дуже любив Микола Ротман.

У попередній рік перехідний кубок дістався Віталію Козяку. Призовий фонд за перше місце 1000 грн, за друге місце 500 грн і за третє місце 200 грн, а також два заохочувальні призи газетного друкованого видання “Свобода” по передплаті.

Турнір відбудеться 9 червня. Цьогоріч змагання пройдуть у приміщенні шахово-шашкового клубу “Авангард” (Тернопіль, вул. І.Франка, 16). Початок о 10 годині.

Для участі потрібно попередньо подати заявку. Звертатися до Володимира Демчишина за тел. 097-223-50-50 або на електронну cкриньку – info_turcentr@ukr.net.