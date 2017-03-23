У Тернополі відбудеться фестиваль дитячого кіно, анімації і телебачення

23/03/2017 Розмір тексту:

Перший Всеукраїнський фестиваль дитячого кіно, анімації і телебачення “КіноХвилька” відбудеться у Тернополі 7-9 квітня. Його гостями стануть професіонали із Запоріжжя, Харкова та інших міст, які створюють кіно, анімацію і телепрограми для дітей. Режисер, аніматор, автор мультсеріалу “Моя країна – Україна” Степан Коваль проведе майстер-клас. У програмі заходу передбачені також круглі столи.

– «КіноХвилька» – це наш черговий проект після фестивалю «Кінохвиля», який пройшов у листопаді минулого року, – каже Леонід Бицюра, заступник міського голови. – Він буде об’єднувати наші попередні проекти, які були направлені на дітей, молодшу вікову категорію: анімаційні заходи, написання казок тощо. «КіноХвилька» триватиме три дні і буде представлено не тільки кіновиробництво та анімація, а й створення дитячих телевізійних продуктів. Зокрема, приїдуть фахівці із Запоріжжя, де вже довго працює телевізійна дитяча школа, і вони будуть ділитися своїм досвідом. Дитяче кіно, анімація і телепрограми – це величезна ніша. Якщо у дорослому кінематографі запущено близько 200 проектів, які зараз на різній стадії виготовлення, то дитячих продуктів кіно і телебачення фактично немає. Однієї анімації в рік – недостатньо. Дитячих фільмів зараз практично немає. Знову ж таки, процес монтажу триває рік-півтора, тобто це час. До речі, ми одному із київських продюсерів запропонували екранізувати дитячу книгу одного із тернопільських авторів. І чим більше людей будуть задіяні у цьому, будуть механізми відпрацьовані по локаціях, залученню коштів, кастингам, наданню техніки, тим більше буде продуктів і виникне конкуренція. Таким чином на «КіноХвильці» ми розвиватимемо тему теле-, кіно-, анімаційних продуктів для дітей. Це буде фестиваль, як для кінцевих споживачів цих продуктів, тобто дітей, так і для дорослих, які хочуть зайти у галузь і створювати анімаційні студії, телестудії дитячі, телепрограми і кіно.

Організувати і провести фестиваль допомагають спонсори і меценати. Долучаються також готелі і заклади громадського харчування. У планах на майбутнє створити у Тернополі також резиденцію для кіносценаристів.

Ольга Трач