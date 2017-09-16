У Тернополі від правцю ледь не померла п’ятирічна дитина

15/09/2017 Розмір тексту:

У Тернополі правець ледь не забрав життя п’ятирічного хлопчика. Дитина заразилася через відсутність відповідних щеплень. А загалом в області спостерігається негативна тенденція щодо цього захворювання.

Не уникати вакцинації просять лікарі-епідеміологи жителів області. Цього року в регіоні спостерігається ріст інфекційної захворюваності. Щодо правця показники перевищують середні в державі.

«У Тернопільській області щороку ми фіксуємо кілька випадків захворювання на правець. Проте цього року побільшало таких випадків. На жаль, спостерігається негативна тенденція в державі. Небезпека правця у тому, що він діє на нервову систему. Наслідки захворювання можуть бути фатальні. Щодо випадку в Тернополі, то дитина захворіла через те, що не була щеплена. Лікарі посилено майже місяць боролися за його життя. Врешті стан дитини став стабільним. Тож ми просимо батьків не уникати процедури щеплення. Адже ризиків підхопити захворювання більшає», – пояснює лікар-епідеміолог Світлана Маціпура.

Лікарі запевняють: що вакцини від правця наразі достатньо.

Софія Романська