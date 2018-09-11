У Тернополі велике дерево впало на новий дитячий майданчик і розтрощило гойдалку. ФОТО

11/09/2018 Розмір тексту:

У центрі Тернополя на дитячий майданчик впало дерево та вщент розламало гойдалку.

На щастя в той момент на дитмайданчику нікого не було, повідомляє МедіаТОР.

– Сьогодні зранку 10 вересна на вулиуці Руській 4 на дитячий майданчик впало дерево .Це ще щастя що в той час ніхто з дітей не бавився. Комунальна служба дуже швидко забрала дерево, гойдалка вщент розламана, – пише у соцмережі Аня Борух.

Очевидці кажуть, дерево було сухе. Відтак не розуміють, чому його не зрізали, коли поруч встановлювали дитмайданчик.

– Майданчик встановили 2 місяці тому. І було видно що це дерево сухе. Чого його не зрізали коли ставили качелі під тими деревами, – продовжує пані Аня.