У Тернополі вдбудеться оригінальний новорічний забіг

– Для того, щоб взяти участь, Вам необхідно зареєструватися, що дасть нам змогу визначити кількість учасників і підготувати сюрпризи для кожного. Реєструйтесь, а також запрошуйте до реєстрації друзів і родичів – і ми влаштуємо чудове свято! Окрім подарунків та нагород, учасників відзначатимуть за найоригінальніший костюм. Тому пропонуємо додати до своєї бігової форми елементи новорічного настрою, – повідомляють організатори.

Відбудеться забіг на набережній Тернопільського ставу з 9:30 по 12:30, повдіомляють Тернополяни. Детальніше про захід на сторінці у Facebook.

Runday – це регулярні забіги довжиною 5 км, які є абсолютно безкоштовними і необмежені віком, а також рівнем тренованості учасників. Це змога знайти однодумців, або приєднатися до сім’ї любителів бігу.