У Тернополі вчителька викликала поліцію через матір-п’яницю

18/02/2017 0
Розмір тексту:
версія для друку

17 лютого, близько 19-ї години, на службу 102 зателефонувала класний керівник і повідомила, що за її ученицею батьки не прийшли до школи.

За її словами, вона привела дитину додому, але її мати у стані сильного алкогольного сп’яніння. Тому вирішила викликати полісменів, бо залишати дитину з нею побоялася, повідомляють у патрульній поліції.

Патрульні прибули на вулицю Карпенка. 47-річна жінка була з різким запахом алкоголю з порожнини рота,в неадекватному стані, яка голосно кричала та нецензурно виражалася в присутності дитини,її поведінка не відповідала обстановці.

– Залишати дитину вдома було небезпечно, – повідомила патрульна. – Окрім нетверезої матері вдома був невідомий чоловік. Ми відразу повідомили соціальну службу. Дівчинка зібрала речі першої необхідності і ми відвезли її в центр соціально-психологічної реабілітації дітей на вулиці Стрімкій.

  • Теги:

Додати свій коментар

Креатор буд
Погода, Новости, загрузка...

Погода

Опитування

  • Які транспортні засоби є у вашій сім'ї?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
9 / 0,308 / 9.46m