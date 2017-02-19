У Тернополі вчителька викликала поліцію через матір-п’яницю

За її словами, вона привела дитину додому, але її мати у стані сильного алкогольного сп’яніння. Тому вирішила викликати полісменів, бо залишати дитину з нею побоялася, повідомляють у патрульній поліції.

Патрульні прибули на вулицю Карпенка. 47-річна жінка була з різким запахом алкоголю з порожнини рота,в неадекватному стані, яка голосно кричала та нецензурно виражалася в присутності дитини,її поведінка не відповідала обстановці.

– Залишати дитину вдома було небезпечно, – повідомила патрульна. – Окрім нетверезої матері вдома був невідомий чоловік. Ми відразу повідомили соціальну службу. Дівчинка зібрала речі першої необхідності і ми відвезли її в центр соціально-психологічної реабілітації дітей на вулиці Стрімкій.