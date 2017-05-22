У Тернополі вчетверте відбудеться турнір пам’яті Володимира Кузика

22/05/2017 Розмір тексту:

3 червня відбудеться турнір з міні-футболу «Кубок преси-2017», присвячений пам’яті тернопільського журналіста Володимира Кузика. Місце проведення – спортивний майданчик із штучним покриттям біля центрального стадіону. Початок футбольних баталій о 9-ій годині.

Додамо, футбольні змагання у Тернополі в пам’ять про Володимира Кузика відбудуться уже вчетверте. У попередні три роки перехідний «Кубок преси» виборювали «Кореспондент» та двічі поспіль команда Державної фіскальної служби в області. Цьогоріч за футбольний трофей позмагається шість учасників.

Тернопільського журналіста Володимира Кузика не стало 26 січня 2014 року. З того часу, традиційний «Кубок преси» з нагоди Дня журналіста, присвячений його пам’яті.