У Тернополі вбивця рідної матері погрожував розправою батькові

10/06/2017 Розмір тексту:

«Син дебоширить і погрожує фізичною розправою», – таке повідомлення надійшло патрульним близько 1-ї ночі, 8 червня.

Прибувши за вказаною адресою, на провулок Садовий, 65-річний заявник повідомив, що син намався кинути в нього праскою, лається та ламає меблі. З’ясувалося, що 34-річний дебошир раніше судимий за вбивство матері. Патрульні неодноразово виїжджали на виклик за вказаною адресою.