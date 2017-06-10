У Тернополі вбивця рідної матері погрожував розправою батькові

10/06/2017 0
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«Син дебоширить і погрожує фізичною розправою», – таке повідомлення надійшло патрульним близько 1-ї ночі, 8 червня.

Прибувши за вказаною адресою, на провулок Садовий, 65-річний заявник повідомив, що син намався кинути в нього праскою, лається та ламає меблі. З’ясувалося, що 34-річний дебошир раніше судимий за вбивство матері. Патрульні неодноразово виїжджали на виклик за вказаною адресою.

Його затримали та доставили до відділку поліції. Цього разу на правопорушника патрульні поліцейські склали вже четвертий протокол за насильство в сім’ї, повідомляють в управлінні патрульної поліції.

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