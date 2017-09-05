У Тернополі вантажівка в’їхала у тролейбус

05/09/2017 0
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4 вересня близько 08:40 на вулиці Збаразькій трапилася аварія. Там зіштовхнулися тролейбус та велика вантажівка. На щастя постраждалих немає.

Як розповів водій тролейбуса, вантажівка DAF наїхала на нього, пошкодила тролейбусні штанги та ще й зникла із місця ДТП. Подробиці інциденту наразі встановлюють працівники патрульної поліції.

Джерело: Терен

Фото: Управління патрульної поліції Тернополя

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