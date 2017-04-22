У Тернополі вандали трощать все, що трапляється на очі

22/04/2017 Розмір тексту:

В рамках висадження алеї “Файного міста” у гідропарку “Топільче” було висаджено не лише 60 катальп, а й встановлено інформаційну таблицю. Однак не пройшло й декількох місяців, як невідомі вандали викрали таблицю і на додачу пофарбували туристичний вказівник розташований на бульварі Тараса Шевченка, біля тристороннього годинника.

Як зазначають в управлінні ЖКГ, представник підрядника, який виготовляв дані таблиці, огляне наслідки діяльності вандалів і повідомить, чи можливо стерти напис, не пошкодивши таблицю, чи доведеться здійснювати заміну плівки, на яку нанесена інформація. Так чи інакше, роботи із заміни чи ремонту інформаційних таблиць здійснюються за кошти із бюджету, інакше кажучи – коштом тернополян.

Проблема вандалізму в Тернополі одна із найактуальніших. Вона проявляється як руйнуванням лавок, стендів чи зупинок, розписом будівель, так і крадіжками:

– Здійснення різноманітних крадіжок у Тернополі – непоодиноке. Нагадаємо, що впродовж минулого року зловмисниками у Тернополі викрадено вже декілька каштанів “Бріотті”,невідомі вкрали блакитну ялинку на Східному масиві, а нещодавно із Скверу Кобзаря “любителі рослин” поцупили “Тарасову вербу”, також невідомі вкрали саджанець «Адамового дерева» на вул. Кн. Острозького, 45. І це, на жаль, лише частковий перелік, який стосується тільки щойно висаджених молодих дерев. Також з сумом констатуємо, що вандалами були поламані всі саджанці павловнії, які мали б перетворити “Острів закоханих” у “фіолетовий вибух”, – повідомляють в управлінні ЖКГ.

Крім того, тернополяни полюбляють викрадати й каналізаційні решітки, будівельні матеріали, які використовуються для здійснення капремонтів. А менше ніж за рік вандали сім разів обривали кабелі “сонячного дерева”; на дамбі Тернопільського ставу їм вдалось розбити всі сміттєві урни; після їхньої “діяльності” працівникам ПП “Східний масив” довелось відновлювати водостічну трубу, пошкоджену вандалами тощо.

Джерело: Сорока

Фото: Антон Марчевський