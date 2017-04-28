У Тернополі вандали спаплюжили відразу два пам’ятники. ФОТО

28/04/2017 Розмір тексту:

Повідомлення одразу про два факти вандалізму надійшли до тернопільських поліцейських.

На околиці села Петриків Тернопільського району хтось облив маслянистою речовиною пам’ятник жертвам Голокосту, а в парку «Топільче», що в обласному центрі, невідомі розмалювали червоною фарбою гранітний камінь, встановлений в знак висадження алеї на честь створення стрілецької дивізії «Галичина».

Про випадок пошкодження пам’ятника жертвам Голокосту поліцейських повідомив сільський голова Петрикова. З його слів, вандали вчинили наругу над монументом вночі. Бо серед білого дня їх би помітили люди, адже пам’ятний знак встановлений на території сільради, поблизу об’їзної дороги Тернополя.

Факт пошкодження гранітної плити у парку «Топільче» поліцейські задокументували в обідню пору. Виїздом на місце слідчо-оперативної групи встановлено, що невідома особа червоною фарбою здійснила напис латинськими літерами «СС».

Повідомлення про події зареєстровано в Журналі єдиного обліку. Вирішується питання щодо внесення відомостей за даними фактами у Єдиний реєстр досудових розслідувань.

Проводяться заходи щодо встановлення осіб, причетних до нищення пам’ятників, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.