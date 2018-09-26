У Тернополі в рамках “Бібліофесту” анонсують літературну паніку з… гарячими напоями. ПРОГРАМА

26/09/2018 Розмір тексту:

26-28 вересня у Тернополі пройде традиційний щорічний фестиваль «Бібліофест – VIIІ: «Тернопільські читання по-особливому»». Зі слів начальника управління культури та мистецтв Олександра Смика, протягом трьох днів на різних бібліотечних локаціях міста відбудеться безліч цікавих акцій, виставок, майстер-класів та творчих зустрічей.

Зокрема, розпочнеться фестиваль презентацією ексклюзивних арт-буків «Мого народу гілочка тернова», що проходитиме 26 вересня в Архикатедральному Соборі Непорочного Зачаття. Початок о 10.30 год. Цього ж дня у Центральній міській бібліотеці (вул. Руська, 31) на тернополян очікують «Містичні перевтілення у бібліотеці за книгою І. Мацко «Містика тернового поля»». Початок заходу о 19.00 год.

А уже наступного дня, 27 вересня, в приміщенні бібліотеки-філії №5 для дорослих (просп. Злуки, 33) відбудеться відкриття ЕКО- бібліотеки «Смакуй життя у стилі ЕКО».

Окрім того, зі слів директора Тернопільської міської централізованої бібліотечної системи Світлани Козелко, усі заходи в рамках Бібліофесту – VIIІ будуть розділені на три категорії: Територія зрілості (вікова категорія 16+), Територія дитинства (вікова категорія 0-16 років) та Територія відпочинку (дисконтна група).

Програма фестивалю Бібліофест – VIII:

«Тернопільські читання по-особливому»

26 вересня

10.30 Відкриття фестивалю Бібліофест – VIII «Тернопільські читання по -особливому». Презентація АРТБУКІВ «Мого народу гілочка тернова» (захід відбудеться у Архикатедральному Соборі Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці УГКЦ. м. Тернопіль)

17.00 Підбиття підсумків та нагородження переможців літературно-мистецького конкурсу «ТЕРНОслов» за участю Дарії Корній та Ярини Каторож (Центральна міська бібліотека)

19.00 Стартує соціальна акція: «Зупинись. Подумай: «Не повернись на точку нуль» ( усі бібліотеки)

19.00 Містичні перевтілення у бібліотеці за книгою Ірини Мацко «Містика тернового поля». Настроєвий хедлайнер – 4.K_BAND (відвідувачів заходу зустрічають актори молодіжного театру Галицького коледжу ім. В. Чорновола «Багато галасу» (ЦМБ)

Територія зрілості

(вікова категорія 16 +)

Вхід вільний

Центральна міська бібліотека

27 вересня

14.00 «Сам собі казкар»/ «Казкові мандри для дорослих»

19.00 Літературна паніка – адаптація літератури у фільм на прикладі історичного роману Андрія Кокотюхи «Червоний» (показ кінострічки відбудеться у кафе «Stone Street». Також, буде працювати зона фуд-корт (зона харчування) – смачні страви та гарячі напої)

28 вересня

14.00 Фан -зустріч з Олегом Германом

Бібліотека-філія № 2 для дорослих

27 вересня

13.00 Майстер – клас «Закладка-шейкер» з майстринею Христиною Дрозд

15.00 Хіт-парад новинок літератури від видавництва «Навчальна книга «Богдан»

28 вересня

10.00 Тренінг-пікнік “Я- лідер!” – тренер Козак Оксана Вікторівна

Бібліотека-філія № 3 для дорослих

26 вересня

Протягом дня – виставка-інсталяція «Бібліотека –відкритий світ читання»

27 вересня

14.00 Літературний пікнік «Запрошуємо до читання» (зустріч з Галиною Шулим, Надією Гуменюк)

28 вересня

14.00 Розважальна програма «Рандеву з книгою» (за участю аніматорів)

Бібліотека-філія № 4 для дорослих

26 вересня

14.00 Етно-етюди «Скарби українського народу» (відкриття виставки стародавнього одягу з приватних колекцій Віри Матковської та Уляни Перхалюк і колекція народної ляльки Людмили Павлової)

27 вересня

14.00 Літературний дебют «Слово молодих» (презентація книги Ольги Окряк «Піони для Атланта» і мистецька презентація молодіжного театру Галицького коледжу ім. В. Чорновола «Багато галасу» )

28 вересня

14.00 Мистецький колаж «Всі віхи творчості –на благо України» (зустріч із письменницею Ніною Фіалко і її новою книжкою «Холодний вітер перемін» та презентація арт-буку «В її душі – і Бог і Україна»)

Бібліотека-філія № 5 для дорослих

27 вересня

11.00 Відкриття Еко – бібліотеки «Смакуй життя у стилі ЕКО»

Протягом дня:

– літературний фуршет «Книги. Новинки. Емоції»;

– презентаційна локація «Еко – крамниця» – натуральна продукція пропонує…

– фотосесія в бібліотеці: «Фотографія з улюбленою книгою про природу»;

– майстер – клас з флористики «Букет осені»;

– показ еко- одягу;

– beauty -зона (малюнок хною).

Бібліотека-філія № 7 для дорослих

26 вересня

Протягом дня – акція «Відчуй себе бібліотекарем»

27 вересня

15.00 Бібліо-вік-енд «Літературні мемуари» (зустріч з письменницею Ніною Фіалко)

Бібліотека-філія № 8 для дорослих

26 вересня

Протягом дня – День відкритих дверей « Бібліотека – скарбниця мудрості і знань»

11.30 Імідж – коктейль « Як багато важить слово» /до 150-ї річниці «Просвіти»

14.00 Бібліомікс «Поетичні краєвиди рідного краю»

27 вересня

11.00 Презентація арт – буку « Лев Гузар – дід блаженного Любомира Гузара»

14.00 Літературне дефіле «Під шелест сторінок улюблених книг»

Протягом дня – дегустація книжкових новинок «Книжкові видавництва пропонують»

Територія дитинства

(вікова категорія 0-16 років)

Вхід вільний

Центральна дитяча бібліотека

26 вересня

13.00 «Творення світів. До чого треба бути готовим, якщо хочеш стати письменником» (зустріч з львівською письменницею та художницею Яриною Каторож)

27 вересня

13.30 Презентація бібліотечної аудіостудії «Казки письменників рідного краю» (презентація аудіо казок письменників Тернопільщини спільно з студією «Медіалаб» ПК «Березіль»)

28 вересня

13.30 Літературна печа -куча «Сучасні підлітки дорослішають по-іншому!». (СкайпЛяси з сучасними українськими письменниками, що пишуть для дітей)

Бібліотека-філія № 2 для дітей

26 вересня

15.00 Мистецький вернісаж «Мій давній Тернопіль» (виставка вишитих картин Ірини Кошелінської та віртуальна екскурсія «Моє рідне місто» від краєзнавця С.Куницького)

27 вересня

11.30 Літературний круїз «Книги, які мене сформували» (зустріч з педагогом Надією Купиною)

13.30 Зустріч з дитячим письменником Романом Росіцьким та презентація нових книг від автора

28 вересня

Протягом дня – екскурсії бібліотекою- музеєм «Літературне Тернопілля»

Бібліотека-філія № 3 для дітей

26 вересня

14.00 Мистецька галерея картин Мар’яни Дячинської

27 вересня

11.30 Творча зустріч з Валентиною Семеняк «Світ любові і добра»

28 вересня

11.30 Літературне рандеву з тернопільською поетесою Тамарою Гнатович

13.00 Майстер – клас «Чарівний світ витинанки Галини Дудар»

Бібліотека-філія № 4 для дітей

27 вересня

10.00 Урочисте відкриття «Бібліофест – VIII в ефірі!»

11.30 Час гарного настрою «Спортивні змагання для дружнього читання» (разом з Тернопільським міським центром фізичного здоров`я населення)

13.00 Фан-зустріч «Літературознавча шуфляда Богдана Мельничука»

28 вересня

12.00 Дуель книжкових новинок «Книга, яку ви чекали» (презентація тернопільських видавництв: «Навчальна книга – Богдан», ТзОВ «Терно-Граф»)

11.00 Live-захоплення Раїси Обшарської «В полоні дитячої любові»

Протягом дня– фотозона «Імідж-читання або з книгою наодинці»

Бібліотека-філія № 5 для дітей

27 вересня

11.00 Поліграф-ленд «Тим, хто читає від тих, хто видає» (видавництва Тернополя)

12.00 Літературне кафе «Теплі історії до кави з Надійкою Гербіш»

13.00 Майстер – клас в техніці квілінг «Фешн – закладка»

28 вересня

11.00 Презентація робіт мисткині Людмили Мерви «Духовна криниця української вишиванки»

12.00 Поетичне рондо з Наталією Пасічник

Центральна міська бібліотека

28 вересня

11.00 Вітання представників міської влади для бібліотекарів з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек.

Територія відпочинку

Дисконтна група

Учасники фестивалю, за умови пред’явлення цієї програмки, мають можливість скористатись знижками та акціями, запропонованими нашими партнерами. Термін дії дисконтної групи 26 – 28 вересня.

ЧЕКАЄМО ВАС ЗА АДРЕСАМИ:

Центральна дитяча бібліотека

вул. Миру, тел: 53-10-96

e-mail: cdb.biblioteka@ukr.net

Блог: cdbter.blogspot.com

Бібліотека-філія №2 для дітей

вул. Франка, 21. Тел: 52-45-91

e-mail: librarymuseum@ukr.net

Блог: librarymuseum.blogspot.com

Бібліотека-філія №3 для дітей

б-р. Д. Галицького, 16

Тел: 24-04-36

e-mail: bulbiblio3@ukr.net

Блог: masterklas3.blogspot.com

Бібліотека-філія №4 для дітей

вул. Лепкого, 6

Тел: 26-80-88

e-mail: biblioteka4ter@ukr.net

Блог: 4biblternopil.blogspot.com

Бібліотека-філія №5 для дітей

вул. Стуса, 4

Тел: 26-51-72

e-mail: bibliom54@gmail.com

Блог: bibliom54.blogspot.com

Центральна міська бібліотека

вул. Руська, 31. Тел: 25-17-48

Aбонемент: 25-27-10

e-mail: cbster@ukr.net

Сайт: cbs.ho.ua

Бібліотека-філія №2 для дорослих

вул. Миру, 4а, Тел: 53-79-55

e-mail: bibl2dorter@ukr.net

Блог: 2biblternopil.blogspot.com

Бібліотека-філія №3 для дорослих

вул. Агрономічна, 1

Тел: 54-49-53

e-mail:bibliocut3@ukr.net

Бібліотека-філія №4 для дорослих

б-р. Д. Галицького, 6

Тел: 24-15-90

e-mail: 4bibl@ukr.net

Блог: biblioteka4ternopil.blogspot.com

Бібліотека-філія №5 для дорослих

вул. Злуки, 33

Тел: 28-30-00

e-mail: 5bibl@ukr.net

Блог: libmix.blogspot.com

Бібліотека-філія №7 для дорослих

вул. Карпенка, 14

Тел: 53-79-75

e-mail:urbanbibl7@ukr.net

Блог: urbanbook7.blogspot.com

Бібліотека-філія №8 для дорослих

вул. Лепкого, 6 тел: 26-80-39

e-mail: bibl8.ternopil@gmail.com

Блог: bibliogarmonia.blogspot.com