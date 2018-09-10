У Тернополі в одному місці сталося дві аварії поспіль. Четверо потерпілих

09/09/2018 Розмір тексту:

8 вересня у Тернополі протягом 25 хвилин трапилося дві дорожньо-транспортні пригоди, в яких травмувалося четверо осіб.

ДТП сталися близько 18-ї години на вулиці Будного, 4А (навпроти АЗС «WOG», що поблизу ТОВ «Білий замок»), повідомляє Погляд.

Спершу відбулось зіткнення трьох легкових автомобілів: “Mitsubishi Pajero”, “Chevrolet Lacetti” та “Mazda 626”, внаслідок чого троє жителів Тернопільщини отримали травми та були доставлені в травматологічне відділення Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої допомоги №1.

Через 25 хвилин на цьому ж місці відбулось ДТП, але менш “елітне”, ніж попереднє – тепер на автодорозі не розминулись представники запорізького автопрому “Daewoo Sens” та “ЗАЗ Таврія”. Внаслідок цієї події постраждала 37-річна львів’янка, яку із закритою черпно-мозковою травмою та струсом головного мозку теж доставлено в травматологічного відділення Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої допомоги №1.