У Тернополі в чистий четвер клали асфальт у воду. ВІДЕО

13/04/2017 Розмір тексту:

У Тернополі працівники підприємства “Міськшляхрембуд” вкладали асфальт у калюжі.

Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомляє ВО “Автомайдан” Тернопільський осередок.

“У чистий четвер треба встигнути все. У тому числі покласти свіжий асфальт, навіть, якщо погода цьому не сприяє”, – пишуть активісти.

Вони зазначають, що роботи проводилися на вулиці Бережанській.