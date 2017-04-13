У Тернополі в чистий четвер клали асфальт у воду. ВІДЕО
13/04/2017 2
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У Тернополі працівники підприємства “Міськшляхрембуд” вкладали асфальт у калюжі.
Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомляє ВО “Автомайдан” Тернопільський осередок.
“У чистий четвер треба встигнути все. У тому числі покласти свіжий асфальт, навіть, якщо погода цьому не сприяє”, – пишуть активісти.
Вони зазначають, що роботи проводилися на вулиці Бережанській.
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Коментарі (2)
Зі14/04/2017
Гарячий асфальт висушить воду)))
Михасьо14/04/2017
В Теребовлі (Волиця) в цей же день асфальт клали щей в болото,це так старався міський голова”КНЯЗЬ”Поперечний проводячи дорогу до СЕБЕ любимого і своїх родичів.