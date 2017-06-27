У тернопільському таксі знайшли наркотики

27/06/2017 Розмір тексту:

Патрульні виявили у чоловіків шприци з невідомою речовиною.

Патрулюючи вулицю Київську, інспектори виявили відчинене таксі Audi 80 всередині якого спали 2 чоловіки, а поруч лежали шприци з невідомою, ймовірно, наркотичною речовиною. Подія трапилася близько 5-ї години ранку, 27 червня.

З’ясувалося, що це тернополяни 44 та 42 років.

На місце події патрульні поліцейські викликали слідчо-оперативну групу, для з’ясування усіх обставин, повідомляють у патрульній поліції Тернополя.