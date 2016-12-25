У Тернополі в аварії постраждала жінка

25/12/2016 Розмір тексту:

Chery Tiggо та Ford Mondeo зіткнулись на перехресті вул. Будного та Карпенка 24 грудня близько 15:00.

– Відомо, що Ford Mondeo рухався по вул. Будного, а Chery Tiggо повертав ліворуч на Петриків. Пасажирку останнього забрала швидка, – повідомили у прес-службі патрульної поліції Тернополя.

Хто є винуватцем ДТП, встановлять слідчі, пише “20 хвилин”.