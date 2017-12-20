У Тернополі урочисто відкрили головну ялинку міста. ФОТО

19/12/2017 Розмір тексту:

19 грудня на Театральному майдані відбулося освячення Різдвяної шопки та урочисте відкриття головної ялинки Тернополя. Участь у заходах взяв міський голова Сергій Надал.

«Щиро вітаю всіх з офіційним початком різдвяно-зимових свят, символом яких є наша традиційна ялинка! Сьогодні ми запалюємо свято. Свято надії, сподівань та радості! Традиційно тернопільська ялинка запалюється вогнями у день Святого Миколая. І ми всі просимо у святого про мир в Україні та молимося за наших захисників, які щодня ризикують своїм життям, щоб над нами було мирне небо, – зазначив очільник Тернополя. – У цей святковий день зичу миру, злагоди й благополуччя усім українським родинам. І ця різдвяна шопка є посланням надії й любові, яка допомагає створити сприятливу атмосферу Різдва, щоб з вірою переживати таємницю народження Спасителя, який прийшов на землю».

Під час урочистостей тернопільські пластуни передали громаді міста Вифлеємський вогонь миру, який є свідченням Божої благодаті для усього людства.

«Хай цей благодатний вогонь дарує Україні мир над головою! Я бажаю всім нам у ці дні здоров’я і Божої ласки», – додав Сергій Надал.

У рамках дійства перед тернополянами виступили творчі колективи міста, які подарували святковий концерт із мотивами прийдешнього Нового року та Різдва Христового.