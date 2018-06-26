У Тернополі у водія автобуса під час руху стався інсульт

26/06/2018 Розмір тексту:

Учора в Тернополі водій автобуса за кермом втратив свідомість. Це трапилося близько двадцятої години на вулиці Будного. Допомагали чоловікові медики швидкої та патрульні. За попередньою інформацією лікарів, у чоловіка трапився інсульт.

Під час нещасного випадку пасажири не постраждали.

«Патрульні, отримавши повідомлення, що водієві погано, прибули на місце виклику в 19.40 на вулицю Будного. Також приїхала карета швидкої допомоги. Чоловіка госпіталізували. За попередніми висновками лікарів, у нього стався інсульт. Ніхто з пасажирів внаслідок цього випадку не постраждав», – повідомила прес-секретар Патрульної поліції Тернопільщини Оксана Смільська.

Нагадаємо, сьогодні вранці трапилося ще одне ДТП за участю жінки, яка заснула за кермом. Близько шостої години ранку поблизу села Кам’янки Підволочиського району водійка «Форду» заснула, внаслідок цього виїхала на смугу зустрічного руху і врізалася у Mercedes, який рухався на головній. Як повідомляє ГУ Нацполіції, на момент інциденту в автомобілях пасажирів не було. Проте обох учасників аварії госпіталізували. Подію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань.

Софія Романська