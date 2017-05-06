У Тернополі у віці 90 років помер політв’язень Оксентій Каменюк

06/05/2017 0
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Відійшов у вічність 90-річний Оксентій Каменюк. З чоловіком прощаються нині у його помешканні, що на вулиці Злуки. Похорон відбудеться завтра. 

Про це журналісту Доби повідомив голова обласної органії КУНу Володимир Ткач.

Оксентій Каменюк — уродженець села Рачин Горохівського району Волинської області. Політв’язень сталінських концтаборів, політичний і громадський діяч. Перший редактор часопису Тернопільської обласної організації УРП «Тернистий шлях».

Чоловік очолював обласний осередок Конгресу українських націоналістів та залишився його почесним головою. Був заступником голови Братства вояків ОУН-УПА Подільського краю «Лисоня», членом Тернопільської обласної організації Всеукраїнського товариства політичних в’язнів і репресованих.

У 1949 році патріота арештували за зв’язки з ОУН і відіслали у концтабори Тайшета, що в Красноярському краї, а відтак на Колиму.

 

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