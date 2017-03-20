У Тернополі тривають змагання з інтелектуального спорту

20/03/2017 Розмір тексту:

В обласному центрі стартував другий етап Всеукраїнських змагань із шашок «Повір у себе». У турнірі беруть участь 42 дітей з особливими потребами. Кожен учасник отримає подарунок, а переможці – призи і дипломи.

У Тернополі за першість з шашок змагається 42 дітей з обмеженими можливостями: порушенням опорно-рухового апарату, інтелекту, слуху та зору.

«Фестиваль «Повір у себе» щороку збирає сотні дітей з особливими потребами в нашій області. Це діти, які навчаються в інтернатних закладах області, які опинилися в складних життєвих обставинах, перебувають на соціальному супроводі центрі соціальних служб. Ці змагання для них – це спосіб проявити себе, повірити у свої можливості. Наразі триває другий етап, на якому буде відібрано сильніших для участі у змаганнях на Всеукраїнському рівні», – каже начальник Тернопільського регіонального центру «Інваспорт» Олег Юзчишин.

Нагадаємо, такі змагання у Тернополі традиційні. Їх проводять в усіх регіонах України.