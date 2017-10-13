У Тернополі триває “біометричний” ажіотаж

13/10/2017 Розмір тексту:

Тернополяни місяцями чекають на біометричні паспорти. Незважаючи на завершення сезону відпусток, ажіотаж триває. На отримання термінового паспорта, який мали б виготовити за тиждень, нині треба чекати більше місяця.

Тернополянка Ольга Баранюк три тижні тому звернулася за терміновим виготовленням біометричного паспорта. Проте документ жінка не отримала до сьогодні.

«Думала, він буде за тиждень. Так, як зазначено в умовах отримання паспорта. Але я не отримала дотепер. Хотіла їхати за кордон, думаю, доведеться відкласти поїздку, бо паспорта так і немає».

Чекати довше необхідно всім, хто звертається за оформленням біометричних документів. Ситуація зумовлена великою кількістю звернень, – пояснюють в обласній міграційній службі. Лише за вересень вони видали більше десяти тисяч біометричних паспортів, а цього року такі документи отримало понад вісімдесят тисяч краян.

«Велика кількість звернень – це одна причина затримок. А ще одне – поліграфне підприємство не встигає видруковувати паспорти. Загалом по Україні цього року було видано понад сім мільйонів біометричних паспортів. І люди подовжують активно звертатися», – пояснює головний спеціаліст із зв’язків з громадськістю та ЗМІ управління Державної міграційної служби України в області Ірина Бойко.

Жителів краю просять без нагальної потреби з виготовленням біометричних паспортів не поспішати. Також людей запевняють, що ближче до зими ажіотаж зменшиться.

Софія Романська