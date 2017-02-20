У Тернополі “трусять” таксистів

20/02/2017 Розмір тексту:

Правоохоронці взялися за перевірку служб таксі. Рейди триватимуть до шістнадцятого квітня. Завдання – виявити діяльність нелегальних служб.

У результаті перших перевірок виявилося, що чимало таксистів у Тернополі працює без документів. За нелегальну діяльність загрожує штраф до сімнадцяти тисяч гривень. При повторному порушенні розмір штрафу подвоюється.

«Вже було перевірено понад триста автомобілів. У результаті перевірок виявлено 130 порушень транспортного законодавства, понад півсотні водіїв працювали без ліцензії. Дуже багато дрібних порушень, хоча траплялися навіть такі, як нелегальна робота. Якщо таксист не зареєстрований як підприємець, штраф перевищує 17 тисяч гривень, при повторному порушенні – подвоюється з конфіскацією автомобіля. При відсутності таксометра штраф становить 51 гривню. При дрібних порушеннях, штрафи невисокі, найвищий штраф – при нелегальній діяльності», – пояснюють в обласному управлінні Укртрансбезпеки.

Правоохоронці також додають, нині контролювати роботу служб таксі непросто, адже ліцензійні картки ліквідували, а іншого документа, який би підтверджував легальні перевезення поки немає.