У Тернополі тролейбуси їздять “через раз” – бракує струму
20/01/2017 0
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Через низький рівень струму на лінії тролейбуси у місті курсували з більшими проміжками.
“Проблеми з тяговою підстанцією 2. Але про “паралізований” говорити рано. Тролейбуси їхали, просто ми змушені були давати трохи більшу дистанцію між ними”, – зазначає у Facebook керівник “Тернопільелектротранс” Андрій Мастюх.
Джерело: “20 хвилин“
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