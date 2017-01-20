У Тернополі тролейбуси їздять “через раз” – бракує струму

20/01/2017 Розмір тексту:

Через низький рівень струму на лінії тролейбуси у місті курсували з більшими проміжками.

“Проблеми з тяговою підстанцією 2. Але про “паралізований” говорити рано. Тролейбуси їхали, просто ми змушені були давати трохи більшу дистанцію між ними”, – зазначає у Facebook керівник “Тернопільелектротранс” Андрій Мастюх.

Джерело: “20 хвилин“