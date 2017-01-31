У Тернополі тролейбус в’їхав у маршрутку. ФОТО

31/01/2017 0
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Аварія трапилась вранці у вівторок, 31 січня, на вул. Руській біля Надставної церкви. 

– На вулиці Руській близько 9.40 водій тролейбуса вʼїхав у 15-ту маршрутку, – повідомляють в прес-службі управління патрульної поліції Тернополя. – Потерпілих у аварії не було. У водія тролейбуса вилучено посвідчення водія та видано тимчасовий дозвіл на водіння транспортним засобом.

Джерело: “20 хвилин

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