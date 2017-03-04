У Тернополі тролейбус збив юнака, який перебігав дорогу на червоне світло

04/03/2017 Розмір тексту:

Аварія трапилась біля зупинки вул. Б. Хмельницького близько 13.00 у пʼятницю, 3 березня.

– 16-річний пішохід перебігав дорогу на пішохідному переході на червоне світло, – повідомляються в прес-службі управління патрульної поліції Тернополя. – В цей момент їхав тролейбус. Водій якого, побачивши хлопця, почала гальмувати, але все таки не встигла.

За словами очевидців, хлопець хотів втекти з місця аварії, мовляв з ним все гаразд. Проте його все таки забрала швидка. У хлопця незначні тілесні ушкодження, розбитий ніс і садно на коліні, повідомляє “20 хвилин“.