У Тернополі тролейбус збив юнака, який перебігав дорогу на червоне світло
04/03/2017 0
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Аварія трапилась біля зупинки вул. Б. Хмельницького близько 13.00 у пʼятницю, 3 березня.
– 16-річний пішохід перебігав дорогу на пішохідному переході на червоне світло, – повідомляються в прес-службі управління патрульної поліції Тернополя. – В цей момент їхав тролейбус. Водій якого, побачивши хлопця, почала гальмувати, але все таки не встигла.
За словами очевидців, хлопець хотів втекти з місця аварії, мовляв з ним все гаразд. Проте його все таки забрала швидка. У хлопця незначні тілесні ушкодження, розбитий ніс і садно на коліні, повідомляє “20 хвилин“.
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