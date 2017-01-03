У Тернополі традиційно вшанували пам’ять Степана Бандери смолоскипною ходою. ФОТО

03/01/2017 Розмір тексту:

У перший день 2017 року тернополяни пройшли смолоскипною ходою з нагоди 108-ї річниці з дня народження Провідника Організації Українських Націоналістів – Степана Бандери. «Ніщо не зупинить ідею час якої настав» – таким стало гасло урочистого маршу.

Хода пройшла вулицею Руською до Театрального майдану, а звідти – до пам’ятника Степану Бандері, де відбувся мітинг.

– Дозвольте привітати нас усіх з радісним днем, днем народження великого сина України – Степана Андрійовича Бандери, провідника Української нації, батька української нації. «Дух, що тіло рве до бою», «Вічний революціонер», – так говорив Іван Франко і так можна охарактеризувати Степана Бандеру, який мав потужний дух боротьби, любові до своєї нації, жертовності, який зумів підняти сплячий народ до боротьби. Бандера вписав своє ім’я у вічність, його пам’ять вшановуємо ми, про нього пам’ятатимуть майбутні покоління, – звернувся до присутніх народний депутат Михайло Головко.

– Сьогодні дуже важливий день, адже як в Тернополі, так і в Києві, і в кожному обласному центрі України зібралися націоналісти на центральних майданах, біля пам’ятників Степану Бандері, щоб вшанувати його честь, згадати провідника і лідера української нації, людину, яка надихнула усіх нас на боротьбу і віру у те, що на цій українській землі постане Українська держава, – переконаний голова фракції ВО «Свобода» у Тернопільській облраді Олег Сиротюк.

Ми, українські націоналісти, сьогодні живемо і боремося за принципами нашого провідника Степана Бандери. Ми як і на Сході кладемо голови, не шкодуючи власного життя, так і тут, на цьому «другому фронті» – будемо боротися за нашу державу, за країну в яку вірив Бандера – і переможемо, – наголосив депутат Тернопільської міської ради Володимир Стаюра.