У Тернополі торгують підозріло дешевими наркотиками. ВІДЕО
12/04/2017 0
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У Тернополі дистанційно торгують наркотиками за підозріло-дешевими цінами.
Найімовірніше, це шахрайська схема, каже начальник Головного Управління Національної Поліції в Тернопільській області Олександр Богомол. Адже людина, яка купиться на такому, не буде звертатися до правоохоронців. Разом із цим неможливо і відкрити кримінальне провадження, адже заяв від постраждалих осіб немає.
Детальніше – в сюжеті ТВ-4.
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