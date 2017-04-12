У Тернополі торгують підозріло дешевими наркотиками. ВІДЕО

12/04/2017 0
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У Тернополі дистанційно торгують наркотиками за підозріло-дешевими цінами.

Найімовірніше, це шахрайська схема, каже начальник Головного Управління Національної Поліції в Тернопільській області Олександр Богомол. Адже людина, яка купиться на такому, не буде звертатися до правоохоронців. Разом із цим неможливо і відкрити кримінальне провадження, адже заяв від постраждалих осіб немає.

Детальніше – в сюжеті ТВ-4.

 

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