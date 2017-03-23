У Тернополі точиться конфлікт навколо садочка для особливих діток

23/03/2017 Розмір тексту:

Нещодавно у Тернополі запрацював міні-садочок для дітей з особливими потребами. Міська влада вирішила дати їм приміщення на вулиці Федьковича 14. Але місцеві мешканці кажуть, що роками добивалися визнати будинок гуртожитком, і мають відповідні рішення суду.

Раніше міні-садочок для особливих діток орендував трикімнатну квартиру. Міська влада вирішила надати для садочка приміщення, яке дехто вважає гуртожитком.

«Ми роками добивалися, щоб цей будинок визнали гуртожитком. Маємо рішення судів. І тут міська влада приймає своє рішення надати будинок у користування для садочка. Ми не маємо нічого проти цих дітей, але люди мають десь жити», – каже мешканка будинку по вул. Федьковича Ірина.

Працівники міні-садочка теж у складній ситуації. Такий садочок наразі необхідний у Тернополі. Там батьки залишають діток на цілий день. З ними працюють професійні психологи і вихователі. Відвідування садочка допомагає розвиватися діткам, але ситуація з приміщенням залишається невирішеною. Оскільки мешканці будинку, який міська влада дає у користування, не планують поступатися. Як вирішать питання, покаже час.