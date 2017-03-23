У Тернополі точиться конфлікт навколо садочка для особливих діток
Нещодавно у Тернополі запрацював міні-садочок для дітей з особливими потребами. Міська влада вирішила дати їм приміщення на вулиці Федьковича 14. Але місцеві мешканці кажуть, що роками добивалися визнати будинок гуртожитком, і мають відповідні рішення суду.
Раніше міні-садочок для особливих діток орендував трикімнатну квартиру. Міська влада вирішила надати для садочка приміщення, яке дехто вважає гуртожитком.
«Ми роками добивалися, щоб цей будинок визнали гуртожитком. Маємо рішення судів. І тут міська влада приймає своє рішення надати будинок у користування для садочка. Ми не маємо нічого проти цих дітей, але люди мають десь жити», – каже мешканка будинку по вул. Федьковича Ірина.
Працівники міні-садочка теж у складній ситуації. Такий садочок наразі необхідний у Тернополі. Там батьки залишають діток на цілий день. З ними працюють професійні психологи і вихователі. Відвідування садочка допомагає розвиватися діткам, але ситуація з приміщенням залишається невирішеною. Оскільки мешканці будинку, який міська влада дає у користування, не планують поступатися. Як вирішать питання, покаже час.
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Коментарі (2)
Микола23/03/2017
Тернопільський міськрайонний суд ще 23.07.2014 року зобов”язав міську раду розглянути питання про визнання будівлі по вул.Федьковича,14 (в цілому) гуртожитком. А Надал взяв та й поділив будівлю на дві частини…Чи мав він право житлові приміщення житлового фонду переводити в нежитловий? Чи йому закони не писані?
Женя23/03/2017
Будівля по вул.Федьковича,14 в Тернополі,на підставі техпаспорту від 1992 р., була і є гуртожитком. Але влада міста в грудні 2016 р. виготовила новий техпаспорт, де: половина будинку – гуртожиток (це дві однокімнатні квартири), а друга половина будівлі – стала якимось чином нежитловими приміщеннями (це дві трикімнатних квартири), в які і поселили з 27.02.2017 р. дітей сонця. Мешканці гуртожитку – працівники третьої лікарні і працюють вже понад 35 років. В цьому гуртожитку народилися їх діти і виросли, а добитися повернення їм площ, які вони раніше займали і розселення по будівлі, з подальшою приватизацією, не можуть і по сьогодні. Влада людей не чує і не хоче чути. А ми ж за неї голосували!