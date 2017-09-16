У Тернополі судять тріо “домушників” з Львівщини

15/09/2017 Розмір тексту:

Тріо “домушників” відповідатиме у суді за вчинені крадіжки. Кримінальне провадження щодо мешканців Львівської області восьмого вересня передали на розгляд представникам Феміди.

Чоловікам 1975, 1977 та 1991 років народження інкримінують статтю 185 частина 3 ККУ – крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому.

За словами начальника відділення слідчого відділу ТВП ГУНП в Тернопільській області Павла Підперигори, першу крадіжку правоохоронці зареєстрували ще 16 травня 2017 року у Зборові. Того дня невідомі проникли до квартири місцевого мешканця та винесли гроші й золоті вироби на суму майже сорок тисяч гривень.

Рівно через місяць злочин повторився і шлях проникнення був ідентичний попередньому – пошкодження серцевини врізного замка. 16 червня жертвою крадіїв стали ще одні власники помешкання Зборова. Крадії проникли до житла і винесли комп’ютерну техніку та золоті прикраси. Проте втекти зловмисникам не вдалося. Їх затримали оперативники Зборівської поліції в той момент, коли тріо намагалося виїхати на автомобілі марки Audi А4 за межі області. У чоловіків вилучили трубний ключ та викрутку.

Павло Підперигора каже, що у скоєному зізнався лише один з них. Двоє інших стверджують, що лише допомагали. У ході проведених слідчо-оперативних заходів з’ясувалося, що дані особи причетні ще до кількох крадіжок у Теребовля та Львівській області. На злочин йшли вранці, квартиру обирали навмання. Брали лише непримітні речі, невелику побутову техніку, золото та гроші. Крадене продавали.

Двоє підозрюваних уже неодноразово відбували покарання за майнові злочини у місцях позбавлення волі.

Відтепер подальша доля крадіїв у руках суддів, повідомляють у відділі комунікації НП Тернопільської області.