У Тернополі судять рятувальників, які займалися браконьєрством біля дальнього пляжу

09/02/2017 Розмір тексту:

Суд заслухав ще двох свідків у справі рятувальників, звинувачених у браконьєрстві. Їм закидають незаконний вилов риби та раків впродовж багатьох років на території Дальнього пляжу.

Судове слухання відбулося 7 лютого, суддя – Сергій Кунцьо, повідомляє “20 хвилин“.

На засіданні були присутні свідки, громадські активісти і самі обвинувачувані – водолаз Володимир Гевко та начальник Тернопільської міської рятувально-водолазної станції Микола Кушнір.

Загалом на засіданні суду зібралося більше десятка слухачів.

– На території підсобки рятувальників ми знайшли 70 мішків сіток, декотрі з них були з явними слідами, що вони нещодавно побували у водоймі, – каже один зі свідків Андрій Пелешок. – Це абсурдно чути, нібито вони цими сітками виловоювали потопельників, хоча на той час давно вже ніхто не топився.

Чоловік каже, що впіймати рятувальників “на гарячому” було дуже складно. Активісти ГО “Скеля” сиділи чотири дні у засідці. Нагадаємо, активісти впіймали “на гарячому” браконьєрів-рятувальників на Дальньому пляжі в березні 2016 року.

Якщо вирок браконьєрам-рятувальникам не винесе суд, це зробить народ, каже активіст ГО “Скеля” Андрій Об’єщик, який є також свідком у справі.

Рятувальників обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 249 Кримінального кодексу України – «Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 1 березня 2016 року Микола Кушнір разом з Володимиром Гевком перебували на території тернопільської міської рятувально-водолазної станції і з метою заняття незаконним промислом здійснили незаконний вилов риби. А саме: судака, щуки, окуня звичайного, ляща, річкових раків та ін. Всім цим рятувальники заподіяли КП «Об’єднання парків культури та відпочинку», а саме на його балансі перебуває Став, матеріальних збитків на суму 9184 грн.