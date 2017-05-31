У Тернополі створили штаб, щоб знешкодити німецьку авіабомбу. ФОТО

31/05/2017 Розмір тексту:

У Тернополі виявлено авіаційну бомбу часів Другої світової війни.

30 травня до фахівців ДСНС звернувся забудовник, який планує будівництво на вулиці І.Нечая у Тернополі. Зі слів старожилів, він дізнався, що тут ймовірно знаходиться боєприпас часів Другої світової війни, та попросив рятувальників обстежити територію.

Фахівці групи піротехнічних робіт провели розвідку земельної ділянки та виявили німецьку авіаційну бомбу SC 250, яка знаходилася на глибині 1,5 м.

Щоб прийняти рішення по знешкодженню боєприпасу зібрали засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке відбулося у Тернопільській міській раді.

Для оперативного керівництва створити штаб, до якого увійшли керівники екстренних служб, комунальних та приватних підприємств міста, служби життєзабезпечення.

На засіданні комісії прийняли рішення, що роботи по знешкодженню даного боєприпасу розпочнуться 31 травня о 9:00. До того часу працівники нацполіції забезпечать охорону виявленої авіабомби.