У Тернополі створили штаб блокади торгівлі з окупантами

17/03/2017 Розмір тексту:

Регіональний штаб блокади торгівлі з окупантами запрацював у Тернопільській області. До штабу увійшли представники більшості громадських організацій краю. Таким чином активна громадськість протистоятиме російській агресії і продовжуватиме допомагати українським воїнам.

На Східній Україні проросійські угрупування перешкоджають волонтерській діяльності, знищують гуманітарну допомогу, привезену із заходу.

«Ми днями повернулися із зони АТО у дуже жахливому настрої. Все те, що ми везли, було перевернуто на кордоні. Крім того, багато всього знищилося. Як тепер пояснити людям, які збирали цю гуманітарну допомогу? Скільки може тривати це все? Скільки ще будуть гинути наші діти?», – відзначає керівник волонтерської групи «Схід і Захід разом» Василь Конько.

Відтак тернопільські волонтери і громадські активісти вирішили скоординуватися, і створили регіональний штаб блокади торгівлі з окупантами.

«Рішення РНБО навіть запропонував сам гарант наш – заблокувати торгівлю з ОРДЛО. Ми це вітаємо, оскільки це думки в правильну сторону. А ще відповідальність мають люди понести за побиття наших добровольців. Навіщо Штаб, якщо вже є рішення РНБО? Ми будемо займатися цим, поки не буде рішення про окуповані території. Ми дійсно підтримуємо патріотичне населення на території Східної України, хоча його там дуже мало залишилося. Ми передаємо їм гуманітарні вантажі. Насправді нас не цікавлять підприємства Рината Ахметова, ми хочемо, щоб він припинив допомагати терористам в ОРДЛО. Поки не буде закону про окуповані території, немає чого вірити владі», – каже керівник тернопільського осередку ВО «Автомайдан» Ігор Василів.

Приєдналися до регіонального штабу блокади торгівлі з окупантами майже всі активні громадські організації Тернопільщини та волонтери, які допомагають бійцям АТО.