У Тернополі створять бізнес-інкубатор

19/04/2017 Розмір тексту:

В обласному центрі планують відкрити бізнес-інкубатор, де навчатимуть жителів краю веденню підприємницької справи. Працюватиме бізнес-інкубатор на базі обласного центру зайнятості.

У сусідніх регіонах бізнес-інкубатори успішно працюють. Там готують молодих підприємців. Більш досвідчені бізнесмени діляться досвідом, а молодші й початківці його переймають. Пройти бізнес-інкубатор можуть всі охочі.

«До прикладу у сусідній Львівській області вже кілька років працює бізнес-інкубатор. І як показує досвід, це дає результат. Адже це не просто теорія, це обмін досвідом преш за все і практичні рекомендації. Думаю, якщо бізнес-інкубатор запрацює у Тернополі, в нас також будуть хороші результати. Практики зможуть допомагати молодим підприємцям розпочати власну справу і підтримувати її деякий час після відкриття. Бачимо на основі досліджень експертів, що в нашій області відсутня інфраструктура підтримки власної справи. Проте стратегія мережі бізнес-інкубаторів вже розроблена. Для участі молодих підприємців обиратимуть на конкурсній основі. Серед критеріїв – унікальність ідеї, офіційна реєстрація справи», – відзначив член Ліги підприємців «Українська справа» Володимир Василевський.

Ініціатори створення бізнес-інкубатора у Тернополі сподіваються, що він сприятиме розвитку нових галузей, зокрема великі надії покладають на ІТ-сферу.

Софія Романська